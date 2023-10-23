人民网北京10月23日电 （记者赵竹青）面对美国芯片封锁，我国国产人工智能芯片哪家行？算力中心建设该如何组合不同的国产芯片实现进口替代？传播内容认知全国重点实验室、中国电子技术标准化研究院、成都超算中心、广州超算中心等联合启动“智越计划”，对国产人工智能芯片（AI芯片）开展全面评测，为后续算力建设提供依据。此次全面评测将助推国产芯片面向更多应用场景加快升级迭代。

面对越来越严苛的AI芯片领域封锁，我国正在加速相关芯片的自主研发和生态构建。今年7月6日在世界人工智能大会（WAIC）芯片主题论坛上正式发布的“智越计划”就是其中一项重要工作。

“智越计划”技术团队将对国内制造商的AI芯片进行详细调研和评测。评测将涵盖内容科技、大模型、金融、医疗、智能驾驶、云计算、智能工业、智慧城市等多个主流AI应用领域。团队将采取一系列的严格测试和应用场景模拟，从技术规格、功能、通信性能、技术生态、产业生态和开放性等多个维度进行评估，确保评测结果客观真实。

此次评测结果将形成针对特定应用场景的综合报告和产品推荐目录，为政府、企业和研究机构建设智算中心提供芯片选型的重要参考和决策依据。在评测过程中，“智越计划”也将加强产学研合作交流，为国产人工智能芯片的改进和优化提供建议。

传播内容认知全国重点实验室由人民日报社主管、依托人民网建设。“智越计划”取自“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，由实验室联合中国电子技术标准化研究院共同发起。目前，已有60余家产学研用单位确认参与“智越计划”。它们包括北京航空航天大学和东北大学等高校院所，广州超算、成都超算、中国电子云、360智脑和世纪互联等应用单位。

(责编：赵竹青、高雷)

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