人民网北京10月23日电 （记者申佳平）《智能制造效能通用评测方法》标准编制工作组成立暨第一次工作组会议日前在京举行。来自机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、国家工业信息安全发展研究中心、国机智能技术研究院、石化盈科、西门子、菲尼克斯、三菱电机等国内外智能制造科研院所与企业的75名专家参会。

据介绍，《智能制造效能通用评测方法》基于“十三五”期间已被企业广泛应用的智能制造能力成熟度、两化融合管理体系评定等优秀成果，结合“十四五”智能制造新的发展要求，规定了智能制造效能评测的原则、指标体系、方法、报告和持续改进等内容，以指导企业在智能制造规划过程中或智能制造工程实施后对企业相关经济效益和可持续发展能力进行评测。

智能制造是推进新型工业化实现制造强国的主攻方向。启动编制《智能制造效能通用评测方法》标准，旨在进一步完善智能制造评估认证体系，调动企业内生动力，应用智能制造技术持续开展数字化转型，以智能制造实施效果和可持续发展能力的科学量化评价为抓手，解决企业生产经营可持续发展的本质问题，推动智能制造走深走实，为新型工业化建设持续发力。

(责编：申佳平、高雷)

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