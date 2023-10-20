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中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，什么信号？

2023年10月20日09:13 | 来源：中国新闻网
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“全面取消制造业领域外资准入限制措施”，这是中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布的重磅消息。

全面取消制造业领域外资准入限制措施，意味着什么？带来什么影响？释放了什么鲜明信号？

“全面取消”意味着什么？

中国国际经济交流中心总经济师、执行局副主任、学术委员会副主任陈文玲对中新财经表示，全面取消制造业领域外资准入限制措施，这意味着将来中国制造业在不断的转型升级中，外资进入是无障碍的。

商务部研究院学位委员会委员白明对中新财经记者表示，实际上，全面取消制造业领域外资准入限制措施是循序渐进的一个过程，一开始是在自贸试验区内放开，现在放开的范围扩大到全国，从自贸试验区向全国推广复制，从试点到推广这个过程已经完成了，水到渠成。

9月27日，商务部副部长盛秋平在新闻发布会上表示，目前，自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”，下一步将重点推进服务业开放。商务部将与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》，制造业已基本完全开放，仅保留“出版物印刷须由中方控股”和“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”两项。

此外，2022年1月1日实施的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》减至27项，其中禁止类17项、限制类10项，实现自贸试验区负面清单制造业条目清零。

将带来什么影响？

在白明看来，全面取消制造业领域外资准入限制措施，一方面是中国高水平对外开放的充分体现，另一方面也是制造业发展自身的需要。

他指出，越是放开，合作机会越多，因为中国制造业高质量发展要利用更多优质的国际要素，全面放开才能够进行全球资源的优化配置。尤其是在中国从制造业大国迈向制造业强国的阶段，更应该强调开放带来的机会。

白明认为，全面放开后确实会对国内制造企业产生一定的竞争压力，压力之下优胜劣汰，竞争力强的企业在压力面前能够顶住，甚至发展空间会更大。因为越是有作为的企业，国外企业进入中国市场越愿意与其合作，这样可以优势互补，越做越大、越做越强。更为重要的是，通过合作学到别人的长处，这会为中国制造业的转型升级增加新的动力。

释放了什么鲜明信号？

在外界看来，这是中国改善营商环境，加大力度吸引外资的新举措。近期，中国吸收外资规模有所下降。据官方数据，今年前8个月中国实际使用外资金额同比下降5.1%。

“新措施释放了中国对外开放的大门会越开越大的信号。”白明表示，在当今世界经济形势错综复杂的环境下，中国更加坚定对外开放的决心和信心。

白明认为，跨国公司特别重视营商环境，中国不仅是扩大开放，也在优化营商环境，这对于制造业来说尤为重要。中国开放的范围越来越大，但不是一开了之，开放的背后还要有一系列的优化营商环境政策作为配套。

国务院8月出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，聚焦外资企业的突出关切，推出了新一批24条针对性政策措施。

商务部新闻发言人何亚东在10月12日的例行新闻发布会上表示，下一步，将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。同时，还将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。

(责编：申佳平、陈键)
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