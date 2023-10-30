刘园园

原标题：提高数据要素治理效能 提升数据资源价值创造力

日前，国家数据局在京正式揭牌，引起社会广泛关注。国家数据局的成立有着怎样的重要意义？它将对我国数据产业和数字经济的发展产生哪些重要影响？对此，科技日报记者采访了该领域的相关专家。

我国数据管理驶上快车道

“当前，全球数字经济的发展如火如荼。建设数字中国、发展数字经济是推进中国式现代化的重要引擎，而数据则是数字经济时代的基础性资源和关键生产要素，因此组建国家数据局具有十分重大的意义。”工业和信息化部信息通信科技委员会委员、北京理工大学网络与对抗研究所所长闫怀志认为，国家数据局正式揭牌，标志着我国数据管理领域的发展已经驶上快车道。

今年3月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，明确组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

闫怀志分析，国家数据局的组建，是我国根据国内外数字经济发展形势，从顶层设计出发，聚焦数据要素的基础性作用，围绕数字中国建设政府职能的相对集中以及数据管理机构和职责体系的优化，在国家层面开展的一次重大改革。

“国家数据局将为我国提高数据要素治理效能、提升数据资源价值创造力提供宏观政策引导，有力推动并加速我国国家治理体系和治理能力现代化的进程。”闫怀志说。

破解数据领域管理难题

专家指出，此前我国不少省份和城市已相继设立大数据管理机构，但因缺乏国家层面的统一部署，跨部门、跨行业、跨系统、跨区域统筹协调困难，制约了我国数据产业管理及应用领域的健康发展。

“新成立的国家数据局有望在数据产业管理领域发挥综合、协调、统筹的作用，从而促进我国数据资源的保护、开发和利用，并推动数据产业相关制度和治理体系的完善。”中国科学院科技战略咨询研究院产业科技创新研究部部长王晓明分析。

据统计，2022年我国数据产量高达8.1ZB，居全球第二位。国家发展和改革委员会价格监测中心主任卢延纯此前发文指出，据初步测算，全国企业数据要素支出规模约为3.3万亿元。如果考虑数据资产评估、质押、融资等衍生市场，整体规模可能超过30万亿元。

“我国在国际上率先将数据列为生产要素，如此海量的数据要素要想更好地发挥生产力作用，就需要破除数据产业在资产权属、流通交易以及安全隐私等方面存在的诸多障碍，这些都离不开未来国家数据局职能的发挥。”闫怀志说。

闫怀志认为，国家数据局的职能定位和作用的发挥，有利于打通数据链路，解决我国数据管理领域多头管理、交叉分散等问题，开创我国构建数据基础制度、统筹数据资源整合共享和开发利用、推进数字中国建设的全新局面。

促进数据产业健康发展

从产业发展的角度来看，国家数据局的成立，对我国数据产业乃至数字经济的发展，将产生哪些具体而深刻的影响？

“国家数据局的成立，可以更好地发挥数据在推动传统要素快捷流动、助力创新主体加速融合方面的作用，对各行各业的发展起到放大、叠加、倍增作用，有望为进一步促进实体经济的智能化转型打下坚实基础。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工程师王蕴韬分析。

王蕴韬还提到，国家数据局的成立能够推动数据资源的高质量整合共享和开发利用，通过解决数据确权、定价、交易、流通等要素化问题，攻破中小企业数字化、智能化升级难点，畅通全产业数字化升级链条，以助力产业升级。

在闫怀志看来，国家数据局的成立，有望推动数字经济与实体经济的深度融合，提高经济发展的质量和效益；有利于提升数据产业监管水平，规范行业行为，打击数据领域违法违规行为，促进数据产业健康发展；有助于加强数据安全和隐私保护管理，降低数据泄露、数据滥用等风险。

王晓明则指出，国家数据局的成立，有助于对数据进行确权，推动数据的跨部门流通、开放和共享，充分释放数据的价值；将显著推动数字产业化和产业数字化，助力数字中国建设。

(责编：杨曦、陈键)

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