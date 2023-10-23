人民网北京10月23日电 （记者杜燕飞）中国海油今日发布消息，鄂尔多斯盆地东缘2000米地层发现我国首个千亿立方米深煤层气田——神府深煤层大气田，探明地质储量超1100亿立方米。

据介绍，神府深煤层大气田位于陕西省榆林市，地处鄂尔多斯盆地东缘，煤层主要埋深2000米左右，单层厚度在6.2米至23.3米之间，吨煤平均含气量达15立方米。目前，该区域共部署了超100口探井，单井最高日产量达26000立方米。

煤层气是指储存在煤层中的天然气。业内通常将埋深超过1500米的煤层气称为深部煤层气。据了解，我国煤层气资源丰富，埋深在2000米以内的煤层气资源量超过30万亿立方米，其中，深部煤层气资源量约占1/3。随着埋藏深度增加，地层温度、压力和应力等会大幅增加，煤层气的成藏机制及富集规律更为复杂，勘探开发难度不断加大。一直以来，我国煤层气勘探开发大多集中在埋深小于1000米的浅煤层。由于缺乏配套的工艺技术，超过1500米的深煤层长期以来被视为勘探禁区。

“我们通过加强深部煤层气成藏机理研究，创新提出致密气与煤层气‘互补式’‘立体式’勘探理念，加强储层改造和排采工艺研究，利用已钻致密气低效井开展深部煤层气试验，实现‘老井新用’，大幅降低了作业成本，有效地加快了深煤层的勘探进程。”中国海油中联公司副总经理朱光辉介绍说，神府深煤层大气田的发现，展示了鄂尔多斯盆地东缘深部煤层气藏勘探开发的前景，对我国类似盆地资源勘探和非常规油气增储上产具有指导意义。

我国煤层气资源丰富，具有较大开发潜力。《中国天然气发展报告（2023）》指出，2022年，深层煤层气成藏模式、渗流机理取得新认识，钻井、压裂技术取得突破，拓展了煤层气开发的新思路新领域。

国家能源局在其网站公布的《对十四届全国人大一次会议第1274号建议答复的复文摘要》中表示，下一步，将落实完善煤层气扶持政策，在国家相关科技计划中统筹支持深层煤层气勘探开发理论和技术创新攻关，部署开展相关技术示范，加强示范成果总结宣传和推广应用，推动煤层气产业快速发展。