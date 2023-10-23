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1至9月国家铁路货物运输保持高位运行

2023年10月23日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至9月份，国家铁路累计发送货物28.97亿吨，货物运输保持高位运行。国铁集团全力确保电煤、粮食等关系国计民生的重点物资运输，积极推动铁路货运向现代物流转型发展，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供了有力支撑。

铁路货运能力持续扩充。铁路部门发挥全国铁路“一张网”和集中统一调度指挥的优势，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉铁路等主要货运通道，统筹运用线路、场站、机车、车辆及人力资源，优化运输和装卸车组织，提升铁路货物运输能力和效率。1至9月份，国家铁路日均装车完成17.66万车。落实“一港一策”“一企一策”，积极推动“公转铁”运输，增加铁路运量，全国主要港口铁路疏港日均装车3.15万车、同比增长5.8%。加大电煤保供力度，国家铁路发送电煤11.35亿吨，截至9月底，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在37天以上。

国际联运提质增效。中欧班列门户网站上线，进一步提升中欧班列服务品质和效率。持续实施中欧班列扩编增吨措施，提高列车编组和口岸站交接能力，三季度各铁路主要口岸日均交车2479车、同比增加271车；日均接车3176车，同比增加565车，再创历史新高。

货运产品优化完善。铁路部门大力发展集装化运输、多式联运和快捷物流，提升综合运输服务能力。1至9月份，国家铁路集装箱发送2429万标准箱，同比增长5.7%，铁水联运完成945万标箱，同比增长10.3%。推进铁路物流产品开发和物流装备创新，三季度增开24条跨铁路局直通快运班列，成功开行整列高铁快运动车组、50英尺集装箱铁路多联快车、35吨宽体集装箱铁海快线，货物运输时效和综合物流成本不断压缩。建成了21个智能化集装箱场站，提升了铁路物流智能化数字化水平。

(责编：王连香、高雷)
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