孙明源 付毅飞

原标题：中国载人航天首飞二十年

2003年10月15日，神舟五号从甘肃酒泉发射，标志着我国成为世界上第三个独立自主完整掌握载人航天技术的国家。在整整20年后的今天，已有18名中国航天员进入过太空。但载人航天取得的突破远远不止于人数，在过去20年当中，我国载人航天工程推动了航天产业乃至科技事业整体的快速发展。

1992年9月21日，中国载人航天工程正式立项实施。30年来，工程全线共取得4000多项发明专利，并辐射带动原材料、微电子、机械制造、化工、冶金、纺织、通信等领域快速发展，培养了一支高素质人才队伍，推动了我国航天科研试验能力整体跃升。

钱学森曾经说过：“航天是系统工程，不能靠我一个人，要靠一大堆人。”在所有航天工程中，载人航天系统是最复杂的。立项之初，工程有7大系统，到空间站阶段增加至14大系统及上百个分系统，参与单位多达上千家，涉及数十万科研工作者。仅以航天员搜救为例，除工程相关参研参试单位外，还涉及外交、交通等多个部门，各个战区和陆海空军，以及地方政府、医疗单位等，上万人参与其中。每一艘“神舟”的顺利升空，都与全国各地方各领域的大协作密不可分。

依靠长期的技术积累和人才队伍建设，载人航天事业让中国人在近两年当中见证了如“下饺子”一般的任务密集开展。从2021年4月天和核心舱发射到神舟十四号返回，中国载人航天在20个月内，密集实施11次发射、3次飞船返回、2次舱段转位、7次航天员出舱，4个飞行乘组12名航天员接续在轨驻留，航天员乘组首次完成在轨轮换，突破掌握航天员长期在轨驻留、空间站组装建造、再生式环控生保等8项关键技术，如期建成空间站，整个过程稳扎稳打、连战连捷。

2023年5月30日，神舟十六号载人飞船发射成功。近期，中国载人航天工程办公室还介绍，已有多个国家提出选派航天员参与中国空间站飞行任务的需求；目前正在与相关方面开展对接协调，同时也在积极开展前期有关准备工作。

20年的“加速进步”，背后是钱老口中“一大堆人”付出的扎实努力。载人航天每一次重大突破，都是一场“大兵团作战”。中国人探索太空的脚步，正伴随全国合奏的鼓点，迈得更坚定、更长远。

(责编：杨曦、陈键)

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