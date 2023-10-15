人民网北京10月15日电 （记者孙博洋）10月12日，“第十九届中国国际酒业博览会”在上海开幕。作为本届酒博会的主论坛，以“世界名酒·共享荣耀”为主题的世界名酒价值论坛同期举行，论坛旨在为中国酒业高质量发展、为世界名酒价值升华提供战略思考。

中国酒业协会理事长宋书玉认为，世界名酒在资源集中度、市场占有率、消费者认可度等方面独具优势，所以在消费复苏、社会责任、产业发展等方面也应该承担更多责任。

“面对风险与挑战，唯有勠力同心，才能共建世界名酒稳定、协调、包容的格局。共建世界名酒对话平台也是践行‘各美其美，美美与共’这一共赢价值观的有力举措。”宋书玉说。

“企业的主要工作是价值创造。名酒企业有悠久的历史、厚重的文化、独特的工艺，这些价值不仅要传承，更要创新。”茅台集团党委书记、董事长丁雄军认为，中外名酒企业的共同特点是“美”，名酒的“美”在于其拥有美的价值内涵、美的价值创造、美的价值共享。丁雄军建议名酒企业积极投身到环境保护、公益慈善等事业中，推动建立更多国际对话的平台，加强经贸文化交流，尊重相关方权益，共同推动世界酒业的繁荣健康发展。

“名酒品牌是中国酒业高质量发展的风向标。”五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦认为，名酒企业应发挥典范作用，把握高质量发展首要任务，坚持生态酿造和环境保护，引领行业绿色化、生态化发展，持续满足消费者对美好生活的追求。另外，酒企应厚植品牌文化底蕴，丰富品牌文化表达，拓展品牌文化的传播，让美酒成为文化交流的媒介，推动我国优秀传统文化走向世界。

“文化是中国品牌走向世界的护照，我们要把中国白酒文化放在为人民创造美好生活的新坐标、新起点上，让中国名酒与世界名酒在文化表达上同频共振。”洋河股份党委书记董事长张联东建议，酒企要做传播文化的能手、弘扬文化的好手，让名酒成为世界品味中国的最优品类，当好中国文化的传承者、代表者和践行者。

在巅峰对话环节，与会专家认为，当前酒类产业进入新的发展周期，面对全新挑战，行业协会、名酒企业必须面向未来，大胆且谨慎的进行布局，努力打造全球美酒共赢平台，促进酒类产业创新发展和国际化进程。

(责编：王震、高雷)

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