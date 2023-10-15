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央行：存量首套房贷利率平均降幅0.73% 下调工作接近尾声

2023年10月15日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京10月15日电 （黄盛）据中国人民银行（以下简称“央行”）日前发布的数据显示，今年9月25日到10月1日存量房贷利率调整实施首周，有98.5%符合条件的存量首套房贷利率完成下调，合计4973万笔、21.7万亿元。调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅0.73个百分点。

央行货币政策司司长邹澜对此表示，近期一系列利率政策取得显著成效，市场反应良好，后续效果还将持续显现。降低存量房贷利率工作已基本接近尾声，大众普遍反映存量房贷利率降低，明显减少了利息负担，降低了提前还贷动力，增加投资和消费信心和能力，预计此项措施效应还将持续。

据了解，8月31日，央行等金融监管部门发布相关政策，引导商业性个人住房贷款借贷双方有序调整优化资产负债，降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率。自9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款或协商变更合同约定的利率水平。

邹澜表示，相关政策发布后，金融机构坚决贯彻落实金融为民理念，从与客户共生共荣的角度出发，积极主动研究推动以市场化方式让利客户，分门别类不断细化具体执行措施。在法治化前提下，力争最大幅度、最快速度降低存量房贷利率。在实施过程中，金融机构加班加点完成系统改造，以电子化批量操作等简便易行的方式，最大限度不让客户跑腿。针对客户关切，积极加强宣传引导，以系列问答等形式解释说明操作细节，确保群众听得懂、办得好、得实惠。

央行调查统计司司长阮健弘也表示，随着降低存量首套房贷利率政策落地，9月末我国存量住房贷款加权平均利率为4.29%，比上月低42个基点，取得了显著的下降幅度。存量房贷利率下降能够有效减少居民的利息支出，提高居民消费能力，有助于消费平稳增长。

也有业内人士表示，推动降低存量首套房贷利率，落实首套房贷利率政策动态调整机制，调降二套房贷利率政策下限，意在支持房地产市场平稳健康发展。此外，存量房贷利率调整显著影响整个合同期限的利息支出，预计此项措施的效应将持续发挥，并逐渐惠及整个经济运行。

 

 

 

(责编：王震、高雷)
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