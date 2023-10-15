人民网北京10月15日电 （黄盛）据证监会消息，为进一步加强融券业务逆周期调节，证监会经充分论证评估，根据当前市场情况，对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。

融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%，发挥制度的逆周期调节作用。同时督促证券公司公司建立健全融券券源分配机制、穿透核查机制和准入机制，加强融券交易行为管理。

出借端，根据有关法规规定可以对战略投资者配售股份出借予以调整，为突出上市公司高管专注主业，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。

同时，证监会将加大对各种不当套利行为的监管，扎紧扎牢制度篱笆，进一步加强监管执法，对各种违规行为，发现一起，查处一起，从严从重处罚。

同日，沪深交易所发布《关于优化融券交易及转融通证券出借交易相关安排的通知》（以下称《通知》），对战略投资者配售股票出借进行优化。比如，新股上市前五个交易日，战略投资者出借获配股票的，应当通过非约定申报方式出借；取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借等。

据介绍，融资融券是我国资本市场一项重要的基础性交易制度，作为双向市场交易机制的组成部分，平稳运行十余年，在提升市场定价效率、平抑非理性炒作、促进多空平衡等方面发挥了积极作用。截至2023年9月底，A股融券余额约0.08万亿元，融券日均成交额占A股成交额的0.61%。

也有业内人士表示，融资融券制度本身具备逆周期调节功能，立足市场情况，继前期融资保证金比例下调后，对融券等制度进行阶段性调整优化，适度提高融券保证金比例，适度限制战投配售股票出借，可以达到最优的政策效果

证监会表示，将持续强化融券业务监管，及时总结评估融券机制运行效果，并根据市场情况适时调节，更好发挥融券机制的积极作用。

(责编：王震、高雷)

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