人民网记者 杨义 吴思萱 许维娜 韦衍行 唐嘉艺 张若涵

丝路绵延连山海，与时偕行聚人心。2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动实地走访（阿根廷、乌拉圭、智利）3个国家，对“一带一路”建设“五通”举措及新领域合作取得的丰硕成果进行了系列报道。

早点时分，当你在中国买上一杯巴拿马瑰夏咖啡时，满载阿根廷农产品的火车正在贝尔格拉诺货运铁路上驰骋；午后闲时，当你在中国吃上一根厄瓜多尔香蕉时，智利的车厘子正在枝头悄然生长；晚餐时刻，当你在中国煎上一块乌拉圭牛排时，哥伦比亚的巧克力正在装船启运中国……如今，“舌尖上的拉美”早已在中国人日常生活的点滴中。

农业是关系国计民生的重要基础产业，农产品贸易是古丝绸之路的主要合作内容之一，也是当前中国与拉美国家共建“一带一路”的重要领域。近年来，中拉双方开展农业合作取得丰硕成果，拥有巨大潜力，期待广阔前景。

天然之选 实现互惠合作

走进蒙得维的亚的农业市场，生鲜超市与美食广场融为一体。干净的果蔬、新鲜的肉类，还有“天然之魂”“新鲜时刻”“快乐小牛”等一家家商铺前大排长龙的场景，无一不在向人们诉说——这里就是天然至上的乌拉圭。中国驻乌拉圭大使黄亚中在接受人民网采访时称赞：“‘天然’是乌拉圭的国家名片。这里盛产优质农产品，牛肉、乳制品、丹娜红酒，皆具特色。”

乌拉圭人在蒙得维的亚农业市场排队购买生鲜产品。人民网记者 张若涵摄

“乌拉圭肉类最主要的品质就是其绝对天然的养殖和生产方式。乌拉圭的牲畜在纯天然的草场上生长。乌拉圭肉类产品也是纯天然的，既安全又有很高的营养价值。”乌拉圭国家肉类协会主席康拉德?费贝尔在接受人民网专访时强调。

在乌拉圭第118届普拉多牧农业国际博览会上，乌拉圭省长大会主席、弗洛雷斯省省长埃切维里亚告诉人民网记者：“2018年我曾到访过中国，看到了中国不断提升的对外开放水平。乌拉圭各地方政府十分重视与中国的交流，期待未来乌中两国能开展更多农业领域的合作。”

不仅是乌拉圭，越来越多的拉美农产品用天然的好品质征服中国消费者。智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥介绍说：“如今，智利是中国温带水果的主要供应国，主要出口产品有车厘子、鲜食葡萄、蓝莓、猕猴桃、柑橘等水果。智利水果的种植和出口符合中国消费者对水果品相、香甜度和安全的要求。”

“智利出口的农产品拥有高安全标准，兼具品质与风味，也很注重生产过程中的环境保护。对中国人来说，智利已成为世界一流的农产品生产国。”智利国家农业协会主席安东尼奥?沃克在接受人民网采访时讲道。

拉美地区农业自然资源丰富，也十分需要专业的农业机械设备保障农业生产。江苏沃得农业机械股份有限公司作为一家大型现代农业全程机械化制造商，面向秘鲁、阿根廷、厄瓜多尔、哥伦比亚等拉美多个国家出口联合收割机和拖拉机，助力当地水稻收割作业。该企业单证员王湖娟介绍：“预计2023年，公司出口至拉美地区的农机将达到650万美元。”

在共建“一带一路”框架下，从生鲜到粮食，从中国进口拉美农产品到出口农机设备，中拉农业领域的合作是天然之选、品质之选，对双方丰富农产品市场、调整农业产业结构、推动农业可持续发展发挥了重要促进作用。

北京一家盒马鲜生超市中智利车厘子售卖区。来源：视觉中国

天涯比邻 搭建共享平台

近年来，每逢元旦春节，在各大直播平台的直播间里，总少不了智利车厘子的购买链接，车厘子也成为了中国冬季水果市场上的“顶流”。可以说，智利车厘子在电商平台的“累累战绩”是拉美农产品与电商实现共赢合作的缩影。“丝路电商”为推进“一带一路”框架下的中拉农业合作搭建重要共享平台。

据海关总署消息，巴西是拉美地区最大的电商市场，其广阔的市场前景吸引众多电商平台入驻。今年2月，中国首条金砖城市跨境电商空运专线“厦门—圣保罗”开通，满足了中国和巴西两国跨境电子商务业务不断增长的航空物流需求。这条“空中丝绸之路”自开通以来运行稳定，将广受中国消费者欢迎的海鲜、水果等拉美生鲜产品源源不断地运送到中国市场。据海关总署统计，截至2023年8月16日，该航线已执飞90架次，共计搭载进出口货物7225.1吨，其中，出口跨境电商清单数量达799.1万单，出口载货率达100%。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯充分肯定电商在推动中拉农产品贸易中的积极作用。“电商平台为中国消费者发现拉美提供了无限可能。中国消费者足不出户就可以品尝拉美好物、领略拉美风光、感受拉美文化。”他谈道。

今年8月22日，京东拉美综合国家馆正式亮相，首批上架超150种来自拉美不同国家的特色好物。据京东相关负责人介绍，自2022年10月开始试运营至今，京东拉美综合国家馆集结巴西、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚、秘鲁、智利、古巴、墨西哥等国家和地区的特色产品。在世界杯、年货节、618期间，拉美综合国家馆商品均有热卖表现。

古巴驻华大使白诗德评价：“目前，中国是拉美很多国家农产品的主要出口国，电商平台对发展跨境贸易和深化‘一带一路’合作至关重要。”

哥斯达黎加的菠萝、秘鲁的蓝莓、厄瓜多尔的鲜花、智利的三文鱼、阿根廷的红虾、墨西哥的牛油果……随着“丝路电商”国际合作不断深入，拉美已成为中国远隔重洋的“好邻居”，越来越多的拉美农产品漂洋过海，走进中国的千家万户。

乌拉圭第118届普拉多牧农业国际博览会现场。人民网记者 张若涵摄

天作之合 分享发展机遇

深秋时节，群山环抱、景色优美，复活节岛的巨人石像一字排开，这里就是位于天津的中智示范农场。智利国家农业协会主席安东尼奥?沃克指出，中智示范农场运营20多年来，在智中两国政府和人民的共同努力下，培育优良果树品种，交流先进栽培管理技术，为智中两国农业交流合作作出了重要贡献。采访中，他透露，智方正考虑在智利规划建设类似的示范农场，进一步加深智中两国在农业技术上的合作。

2010年，中国农业科学院农产品加工所代表中国政府承建了“中国—阿根廷食品科学技术中心”。该中心成立以来，立足于阿根廷丰富的动植物蛋白资源优势和我国农产品加工技术优势，中阿双方在动植物蛋白加工与溯源技术、加工副产物综合利用等方面开展了长期合作，在联合研发平台及生产线建立、人员互访交流、联合举办双边学术会议、合作发表学术论文等方面取得了丰硕的成果。

“桑”“蚕”“丝”是“丝绸之路”上重要的历史基因符号。2014年，古巴-中国蚕桑科技合作中心在古巴哈瓦那揭牌；2015年，中国-古巴蚕桑科技合作中心在中国镇江揭牌；2016年，古中蚕丝实验室在古巴成立。这是中古两国积极共建“一带一路”、推动农业发展的重要举措。据该项目专家介绍，这一合作可以进一步提升传统的蚕丝产业，开发出达到国际先进水平的新型蚕丝蛋白基材料，继而在两国推广应用蚕丝蛋白基纳米材料，造福两国人民。

2023年5月23日，中国驻古巴大使马辉考察古中蚕桑科技合作中心。来源：中国驻古巴大使馆官网

近年来，中国热带农业科学院与拉美国家在热带农业领域的合作与交流不断加强。围绕农业项目管理和热带农业新技术等内容，中国热科院共举办涉及拉美的技术培训班16期，来自拉美20个国家的100多名学员参与。目前中国热科院与哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马、哥斯达黎加等9个拉美国家建立合作关系，在种质资源创新利用与保护、生物质能源高效转化及综合利用、病虫害绿色防控技术及高效栽培技术等领域取得成效。

……

共建“一带一路”倡议提出以来，中国持续扩大农业对外开放，与拉美国家一道，结合双方自然地理优势，分享农业发展机遇。农业技术合作，既是中拉友谊新的见证，也是共建 “一带一路”倡议在拉美的成功实践。

扬帆起航正当时，携手同行共发展。中拉农业合作在高质量共建“一带一路”的道路上，传播了各自的农业文明、交流了现代农业发展经验、惠及了双方人民的生产生活，也将继续为构建国际农业合作新格局、全球粮农治理新秩序贡献力量。

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(责编：乔业琼、吕骞)

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