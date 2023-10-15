人民网北京10月15日电 （记者任妍）10月13日，第三届全国农业综合服务商大会暨第九届全国农资科技博览会在山东省日照市召开。本次大会以“科技驱动新发展格局 合作共建大农服平台”为主题，旨在推动农资行业及供销合作社系统由流通服务向全程农业社会化服务延伸，创新农业社会化服务模式，提升为农服务能力。

“当前，中国的城镇化在深入发展，每年有一千多万农村人口进城，帮助进城务工人员种好地是一个时代课题；此外，大国小农、小农大市场仍是中国农业的基本国情，分散的农户与现代农业体系之间需要加强衔接。”中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任候选人陈祖新在会上表示，山东是农业社会化服务的先行省，省供销合作社在全国率先开展土地托管服务，喊出了“农民进城打工，供销社给农民打工”的时代之音。农资人、农服人要胸怀大局，紧扣国情，牢记为农服务宗旨，用先进技术、产品、设备等来武装农业，加快建设顺应现代农业发展需要的农业社会化服务体系，为保障国家粮食安全多作贡献。

他表示，农业的出路在科技，引领力量在创新。要通过现代科学技术，发展智慧农业；发展农业社会化服务，要适应农业生产、组织方式、农业科技等变革的需求，瞪大眼睛弥补服务短板，开动脑筋创新服务供给。

山东省政协副主席、党组成员张新文表示，山东省供销合作社在创新农业社会化服务促进适度规模经营、做强流通服务主业助力城乡要素流动等方面勇于担当、积极作为，为打造乡村振兴齐鲁样板作出了积极贡献。未来，山东省将锚定“走在前、开新局”，聚焦农业强、农村美、农民富，加快推动乡村振兴全面提档升级，不断开创新时代社会主义现代化强省建设新局面。

据了解，同期举办的第九届全国农资科技博览会聚焦绿色农资增效技术、先进种肥药等农资施用及管理技术、无人机飞防及智慧农资等数字农服发展成果，展示与现代农业社会化服务配套的新产品、新技术、新装备。为国内相关农业院校及科研院所推广、转让农服新技术，国内优质肥料、农药等农资厂家推广新产品提供了平台。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经