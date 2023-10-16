人民网记者 任妍

长假是观察消费市场走势的重要窗口，今年中秋、国庆“双节”叠加，在加长版“黄金周”里，消费市场亮点颇多，其中，汽车行业产销各项数据创历史新高。

近日，中国汽车工业协会发布9月份汽车产销数据。数据显示，9月，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1-9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%，较1-8月生产增速回落0.1个百分点，销售增速提升0.2个百分点。今年9月，乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5.0%，环比增长5.0%。今年以来累计零售1523.3万辆，同比增长2.4%。

透析三季度产销数据，今年三季度，汽车产销整体表现好于预期，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。9月，汽车产销量均创历史同期新高，新能源汽车和汽车出口延续良好表现。此外，今年以来，商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消举措，无疑有利于进一步促进汽车消费，牵引释放更大消费潜力，同时，对提振车市信心也有着较好的增进效果。

今年三季度，汽车产销整体表现为何能好于预期？中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示：一方面，伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多，产需两端继续改善，企业对市场预期总体保持乐观，制造业景气面较8月进一步扩大；另一方面，国家层面出台了一系列促消费政策，地方层面积极响应，相继制定出台了发放消费券、购车补贴等措施，加之秋季企业新品集中上市，物流行业企稳回升也带动了货车的增长，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势。

随着各地促消费政策持续在线、各类车展等线下活动蓬勃开展，拉动消费效果持续体现。近日，乘联会发布数据显示，今年9月，全国乘用车零售达到201.8万辆，同比增长5.0%，环比增长5.0%。

在出口方面，今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的9月乘用车出口（含整车与CKD）35.7万辆，同比增长50%，环比增长8%。1-9月乘用车出口267.7万辆，同比增长68%。9月新能源车占出口总量的25.4%。随着出口运力的提升，9月自主品牌出口达到29.7万辆，同比增长46%，环比增长5%；合资与豪华品牌出口6.1万辆，同比增长80%。

进入10月份，市场对今年四季度经济走势与政策走向比较关注。中汽协预计，伴随各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，效应不断累积，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。

业内人士表示，随着10月旺季延续，叠加众多车型陆续交付，各大主机厂10月份销量可期，自主品牌产品力将进一步凸显。此外，随着中国车企出海布局持续收获成效，海外市场潜能逐步释放，越来越多的国内主机厂布局海外市场，除了继续扩大在西欧市场的销量外，自主品牌对东南亚和南美等国家的出口也十分强劲，全年汽车出口仍将保持增长。

10月12日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），作为年内汽车领域又一重磅利好政策，《意见》明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。

商务部新闻发言人何亚东在例行发布会上表示：“步入四季度，商务部将按照‘消费提振年’总体安排，多措并举推动消费持续恢复和扩大，加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。”

(责编：乔业琼、吕骞)

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