新华社合肥10月22日电（记者温竞华 戴威）如何实现低能耗人工智能？全球气候变化背景下作物如何适应土壤环境？如何突破碳纤维复合材料在我国未来超高速轨道交通车辆装备的应用？中国科协22日发布了具有前瞻性、创新性和引领性的10个前沿科学问题、9个工程技术难题和10个产业技术问题。

在安徽合肥举行的第二十五届中国科协年会主论坛上，人工智能、新能源、高性能材料、生命科学等领域重大问题受到关注。中国科协在年会主论坛上发布的29个问题难题还包括“如何实现飞行器在上层大气层机动飞行”“现代陆地生态系统是如何起源的”“如何突破新能源废料清洁高值化利用”“如何将脑机接口技术应用到临床医疗中”等。

2023年度重大问题难题发布人、中国科协副主席高鸿钧院士说，此次征集评选强调把准问题前沿性、战略性、创新性、引领性，把握科技发展趋势和学科前沿发展方向，服务科技工作者为国为民建功立业。

据介绍，今年的征集发布活动共收到89家全国学会和学会联合体、部分企业科协推荐的590个问题难题，涵盖数理化基础科学、地球科学、生态环境、制造科技、信息科技、先进材料、资源能源、农业科技、生命健康、空天科技等十大领域。评选过程进一步突出高层次专家评议指导，117位院士专家在复选、终选等环节进行严格评议把关。

自2018年以来，中国科协连续6年组织开展问题难题征集活动，一批全国学会建立了本领域问题难题发布机制，并围绕发布的问题开展学术交流、智库建言、科普解读和协同攻关。中国科协将对发布的问题难题进行持续跟踪，引导广大科技工作者开展原创性、引领性攻关，加快实现高水平科技自立自强。

(责编：王震、陈键)

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