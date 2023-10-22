人民网记者 车柯蒙

减税降费是优化营商环境的关键一环，是积极财政政策的重要内容，同时也是激发经营主体活力、惠企利民最直接、最公平、最有效的措施。

近年来，北京市深入贯彻党中央、国务院决策部署，不折不扣落实国家出台的减税降费政策。2018-2022年，全市新增退税减税降费规模超7000亿元，为全力稳经济、保就业、促发展、强信心发挥了重要作用。

近日，北京市财政局党组成员、副局长王华伟在新闻发布会中表示，近年来，减税降费规模力度之大前所未有，惠及范围之广前所未有，对减轻经营主体负担、激发经营主体活力发挥了重要作用。

“具体来看，税费支持政策可以说年年加力、步步扩围、层层递进。”据王华伟介绍，2018年，推出深化增值税改革措施、率先提高个人所得税起征点等，全市减税降费总额近400亿元。2019年，实施更大规模减税降费，确保主要行业税负明显降低，所有行业税负只减不增，全市减税降费总额超1800亿元。2020年，税费政策与财政补贴、减租降息、金融支持等一揽子政策，重点扶持中小微企业、个体工商户及公共交通运输餐饮住宿等与基本民生密切相关的行业渡过难关，全市减税降费总额超2000亿元。2021年，税费政策侧重制度性安排，包括提高增值税小规模纳税人起征点、完善研发费用加计扣除政策等，全市减税降费总额超800亿元。2022年，税费政策强调“阶段性措施和制度性安排相结合”“减税与退税并举”，延续并扩大已有的制度性优惠政策，受益面更广，全市新增退税减税降费超2000亿元。

据国家税务总局北京市税务局一级巡视员杨建国介绍，近年来，北京税务部门以提升经营主体获得感为目标，聚焦环节、时间、成本、便利度，从六方面推进一系列精准有效改革，提升首都税收营商环境。

一是智能提速，办税场景更智慧。税务部门全面推行纳税缴费“网上办”，实现95%以上税费服务事项“全程网办”、个人高频税费事项100%“掌上办”，开业、发票、退税等8个高频业务“自动办”。二是量质并举，精细服务再升级，连续10年开展“便民办税春风行动”，今年已经推出了五批109项措施。为经营主体特别是中小企业办实事、解难题。三是向前一步，靶向施策破难题，北京税务部门主动把解决群众问题的关口前移，聚焦高频问题。四是数据集成，搭建联动服务网。五是精准推送，税费优惠直达快享，税务部门运用税收大数据，依托征纳互动服务，可以将政策准确送到适用政策的纳税人端。六是开放包容，服务企业跨境经营。

当前，随着稳经济一揽子政策持续发力,减税降费政策和营商环境优化效果持续释放,首都经济运行稳中向好。但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然较大。如何以税费支持政策应对这些风险挑战？王华伟表示，今年以来，财政部门主要从三方面发力：

一是加力提效，提高税费政策支持“精度”。为鼓励企业加大研发投入，将全行业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%，并作为制度性安排长期实施。精准的“加计扣除”，树立了鼓励创新的导向，将助力科技自立自强，支持北京全球科技创新中心建设。

二是稳字当头，确保税费支持政策“稳度”。确保税费政策的连续性和稳定性，支持保经营主体、保居民就业。一方面对增值税小规模纳税人继续给予税收优惠，继续实施生产性、生活性服务业增值税加计抵减政策，与此同时，继续实施小型微利企业和个体工商户所得税减免政策，提振市场信心，稳定市场预期，持续激发经营主体的活力。

三是保障民生，提升税费支持政策“温度”。聚焦就业保民生，一是继续实施残疾人就业保障金优惠政策，减轻用人单位的负担，支持小微企业和个体工商户纾困发展。二是支持稳就业，继续实施降低失业保险费率政策，在地方权限范围内顶格落实退役军人和重点群体创业就业税收优惠政策，减轻企业负担、增强企业活力、促进就业稳定。三是大幅提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人3项个人所得税专项附加扣除标准，3项专项附加与“一老一小”直接相关，将进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的支出负担，更好保障和改善民生。

(责编：孙红丽、吕骞)

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