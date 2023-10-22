人民网北京10月22日电 （黄盛）据中国人民银行消息，近日，中国人民银行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。关于下一步工作考虑，潘功胜表示，金融系统坚持稳字当头、稳中求进，针对经济形势的变化，精准有力实施宏观调控，切实加强金融监管，着力扩大内需、提振信心、防范风险，推动经济运行持续回升向好。

继续实施稳健的货币政策

潘功胜表示，今年以来，稳健的货币政策精准有力，加强逆周期调节，发挥总量和结构双重功能，广义货币（M2）供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

在加大稳健的货币政策实施力度方面，2023年以来，中国人民银行两次下调金融机构存款准备金率累计0.5个百分点，释放长期流动性超过1万亿元。截至2023年9月末，广义货币供应量同比增长10.3%，社会融资规模存量同比增长9.0%，在保持物价稳定的情况下有力支持经济恢复。

在发挥结构性货币政策工具作用方面，中国人民银行调增支农支小再贷款、再贴现额度、增加洪涝灾害受灾严重地区支农支小再贷款额度、延长保交楼贷款支持计划期限等工具。截至2023年9月末，各类结构性货币政策工具余额总计7.0万亿元。

在降低企业融资和个人消费信贷成本方面，中国人民银行公开市场逆回购操作利率和中期借贷便利（MLF）利率下降，引导1年期、5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下降；2023年1月至9月，新发放企业贷款加权平均利率为3.91%，比2022年同期下降0.32个百分点；引导降低存款利率，有利于稳定银行负债成本，为降低企业贷款利率创造有利条件。

发挥首套住房贷款利率动态调整机制作用方面，2023年前9个月新发放个人住房贷款利率为4.13%，同比下降0.88个百分点；推动降低存量首套住房贷款利率，近5000万笔、22万亿元存量房贷利率下降，平均降幅0.73个百分点。

目前，已有超过22万亿元存量房贷利率完成下调，惠及约5000万户、1.5亿人，利率平均降幅0.73个百分点，合计每年减少借款人利息支出1600亿元，户均每年减少3200元。

潘功胜表示，未来稳健的货币政策更加精准有力，把握好逆周期和跨周期调节，保持货币信贷总量适度，节奏平稳。总量上，综合运用多种货币政策工具，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，促进经济金融良性循环。价格上，持续深化利率市场化改革，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。

引导稳定金融市场行为和预期

今年以来，房地产市场保持了平稳运行。潘功胜对此表示，中国人民银行因城施策实施好差别化住房信贷政策，下调二套房利率政策下限，统一全国层面首付款比例政策下限，配合相关部门将首套房认定标准调整为“认房不认贷”，更好支持刚性和改善性住房需求；保持房地产融资平稳有序，延长房地产“金融16条”实施期限，指导金融机构用好3500亿元专项借款、2000亿元保交楼贷款支持计划。加大民营企业债券融资支持工具支持力度。

潘功胜表示，下一步要积极稳妥防范化解金融风险，健全市场化、法治化、常态化处置机制，平稳有序推动重点金融风险处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线；对金融机构风险，完善金融机构风险监测评估和预警，着力强化早期纠正硬约束；有序化解高风险中小金融机构风险，推动兼并重组，该出清的稳妥出清；完善对大型企业集团债务风险的监测，继续稳妥推动存量风险处置。

对地方融资平台债务风险，坚持分类施策、突出重点，统筹协调做好金融支持融资平台债务风险化解工作，压实地方政府主体责任，推动建立化债工作机制，落实防范化解融资平台债务风险的政策措施；按照市场化、法治化原则，引导金融机构依法合规支持化解地方债务风险；建立统计监测体系，加大政策落实力度。

对房地产市场风险，按照因城施策原则，指导各地精准实施差别化住房信贷政策，加大保交楼金融支持力度，一视同仁支持房地产企业合理融资需求，保持房地产融资平稳。对非法金融活动，进一步加大打击力度，强化监测预警，加强金融知识普及教育，对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势。

潘功胜还表示，下一步要推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力；稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。

(责编：孙红丽、吕骞)

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