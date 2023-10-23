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技术普惠、绿色低碳 科技推动企业可持续发展

人民网记者 夏晓伦
2023年10月23日13:55 | 来源：人民网
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“无感健康监测技术”侧重于在家中进行健康监测，能够在用户睡眠期间对其心率、心律、呼吸和睡眠状态等进行持续和非接触式监测，这是国内一家科技公司的健康解决方案；利用废羊毛替代塑料气泡膜制作保护性包装材料，这种包装材料绿色环保，可用于智能手机及其配件等小型电子产品在运输过程中的保护，这是爱沙尼亚一家科技公司的应用场景。

记者了解到，“无感健康监测技术”来自于OPPO研究院科创赋能平台“微笑提案”的“科技为人”课题，“废羊毛替代塑料气泡膜”案例则来自于“绿色未来”课题。近日，2023年“微笑提案”全球总决选举行，上述两项案例连同其他三个科技赋能案例，从来自66个国家和地区的687份创新提案中脱颖而出，最终荣获全球前5优胜案例。

“恭喜五强团队脱颖而出，让我们见证了致善科技的巨大潜力。”OPPO研究院院长廖劲松在会上表示，“经过五个月的科创提案招募与交流，我们看到了来自全球各地初创团队提出的诸多关键社会议题，也领略了许多创新和前沿的解决方案。”

据介绍，全球前5名团队将获得35万人民币（税前）奖金；全球前15名团队，可获得参与微笑提案加速营，与高管、技术、投资团队及行业伙伴深度交流机会；全球前45名团队（各赛区前15名），将开放更多合作机会，比如产品化落地及商用、全球科技展会展示等。

当前，科技企业作为经济高质量发展的微观基础，是最具市场活力和发展动力的创新主体，也是吸纳高质量就业、培育发展新动能和支撑经济持续健康发展的主力军。专家表示，科技企业在当今社会发展中的作用越来越重要，创新技术带来的是巨大的商业价值，同时也要承担起相应的社会责任。

记者了解到，作为科技企业，OPPO一直在推进相关工作：2020-2022连续三年发布可持续发展报告；2023发布低碳白皮书，宣布碳中和目标；2022-2023发起并持续打造“微笑提案“科创赋能平台；2023成立CSR管理委员会，推动各方在公司治理、环境保护与社会责任的规划与落地。

具体来看，在绿色低碳方面，2022年，OPPO首次针对全球范围内自身运营产生的温室气体排放展开核算工作。在对覆盖中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国及土耳其等国内外制造基地/仓库、办公楼宇以及数据中心核算后，发现全球工厂碳排放占比最高（51.72%），其次是数据中心（42.43%）和办公楼宇（5.85%）。

今年2月，在做好充分的核算工作基础上，OPPO发布了低碳发展目标和行动路线，承诺在2024年，自身运营实现碳达峰；到2050年，自身运营实现碳中和。

在技术普惠方面，OPPO关注障碍人群与弱势人群，为用户提供信息无障碍的体验与服务。以针对视障人群推出的“千人千屏”色彩视觉检测技术为例，该技术通过AI算法帮助色弱人群提高色彩辨识度，让他们更鲜明地感受多彩缤纷的世界。同时，针对老年人群，在系统中增加适老化设计，在字体、操作体验、家庭管理、健康应用等方面为老年人提供更简洁的体验和更有保障的服务。

科技为人，以善天下。当前，企业社会责任正在成为全球共识，越来越多的科技企业把社会责任融入企业发展战略，履责不再是负担，而成为能力，助力企业走向更加可持续的未来。

值得一提的是，行业对于科创赋能平台的价值给予了充分肯定。有专家表示，作为科技企业，不仅要通过自身努力引领行业发展，还要联结起更多科创同行者与行业专家，积极碰撞科创灵感并推动项目孵化与落地，一同将科技的善意传播至世界每个角落。

“我们坚信科技创新的目的，始终是以打造更好的产品，为全球用户提供更美好的智慧生活。科技的光辉时刻，一定是真正帮助到人们的时刻，这是我们的专业科技观与秉承的道路。”OPPO创始人、CEO陈明永表示。

(责编：罗知之、高雷)
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