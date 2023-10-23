人民网记者 乔雪峰

在山东滨州汽车总站，一辆辆公交车排列整齐、整装待发，等待乘车的旅客在候车区有序排队。在这里，旅客不用出站，就可以直接实现长途客车与城际城乡公交、市内公交的接续。

“旅客从乡镇乘公交车进入总站，可以换乘长途班车或市内公交车，同时长途班车旅客也可直接在总站乘坐公交车下乡，实现旅客零距离换乘，解决旅客出行难、换乘难的问题。”滨州汽车总站站长宋海波告诉记者，近年来，滨州汽车总站大力推进“零换乘”机制，减少旅客途中换乘时间，提升老百姓出行体验，确保旅客踏上优质、顺畅、便捷的旅途，使综合交通运输体系更加畅通。

从社区到学校，从公园到商圈……在一座城市的正常运转中，公共交通就像一条纵横交错的“大动脉”，承载着无数人的出行需求，带领着人们通勤、购物、就医，为城市的“生命”注入活力。优先发展城市公共交通，对于保障人民群众基本出行、缓解城市交通拥堵、推进以人为核心的新型城镇化等都具有重要意义。

我国城市公共交通发展取得明显成效

城市公共汽电车出行人数超353亿人次

城市公共交通是城市综合交通体系的重要组成部分，具有集约高效、绿色低碳等特点。

建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，是支撑服务经济社会高质量发展、实现“人享其行、物畅其流”美好愿景的重要举措。

“城市公共交通的健康可持续发展，直接关系到百姓‘行有所乘’目标的实现。”近日，交通运输部运输服务司二级巡视员耿晋军在2023年“我的公交我的城”重大主题宣传活动（滨州站）启动仪式上表示，近年来，交通运输部深入实施城市公共交通优先发展战略，会同相关部门加强政策支持，推动落实城市人民政府主体责任，推动城市公共交通发展取得明显成效。

数据显示，截至2022年底，全国城市公共汽电车70.32万辆，其中新能源城市公共汽电车54.26万辆，占比77.2%。城市公共汽电车运营线路7.8万条，通过城市公共汽电车出行的客运量达353.37亿人次，每天服务近1亿人次出行。

近期，交通运输部等九部门出台《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，从落实运营补贴补偿政策、完善价格机制等方面提出15项具体举措，推进城市公共交通健康可持续发展。

对此，耿晋军表示，各地要坚定不移深入实施城市公共交通优先发展战略，在落实运营补贴补偿、强化规划引领、保障公交优先通行、提升企业造血能力、保障从业人员权益等方面进一步加强政策支持，促进城市公共交通健康可持续发展；要因地制宜创新公交服务方式，持续提升适老化、无障碍出行服务，实现公交服务供给多样化、精细化、品质化，不断提升城市公共交通服务竞争力和吸引力。

“去年5月，山东成为全国首个部省共建交通强国省域示范区，山东交通运输进入新的发展阶段。”山东省交通运输厅党组成员、副厅长司家军表示，在加快建设交通强国山东示范区的新征程上，山东深入贯彻城市公共交通优先发展战略，认真践行绿色低碳发展理念，不断提高城市公共交通服务品质。

2023年10月，山东印发了《关于进一步推动城市公共交通优先发展的指导意见》，进一步强化城市公共交通优先发展顶层设计。司家军指出，在推进城市公共交通发展中，滨州交通运输系统坚持科学发展和改革创新，突出服务城镇化和惠及民生，构建了城乡公交一体化、绿色公交、特色服务、个性化出行等具有滨州特色的区域综合交通运输体系，全域公交通达率100%，全市公交清洁能源及新能源车达100%，走在全省前列。

在滨州，城际、城乡、镇村、城区四级公交网络已经全面建立，形成了全域公交一体化、绿色交通、特色服务、个性化出行等具有滨州特色的区域综合交通运输服务体系。山东滨州交运集团董事长胡义亭告诉记者，近几年，“便民、环保、智慧、高效、安全”的公共交通已悄然改变了滨州市民的出行方式，营造了良好的公共交通出行环境，形成了公共交通引领市民出行的良好氛围，交通服务民生、助力乡村振兴、助力产业发展的作用不断增强。

统筹解决三个“最后一公里”

让交通发展成果更多更好惠及民生

今年46岁的徐英学，是滨州交运集团的一名老司机。他告诉记者，自己一直从事驾驶员的工作，有20多年的驾龄。而从2021年9月，他有了一个新职位，成为了一名非急救转运医疗救护车司机。

说起这个职位的变化，还要从滨州启动的一个惠民项目说起。2021年5月，为更好地满足人民群众多层次、多元化的健康需求，滨州交运集团启动了集咨询、运输、院内服务为一体的综合性医疗健康服务平台——滨州非急救968120项目，并推出了一系列惠民举措，共同推进全市交通惠民、医疗惠民工程向纵深发展，为广大市民就医提供便利。

“想成为非急救转运医疗救护车司机可不是一个简单事，不光要有丰富的驾驶经验，还要取得红十字会救护员证。”徐英学告诉记者，他们服务的对象主要是针对市内及跨市、跨省的非急救长途转诊转院患者、出院患者等，不需要实施急救措施，但需要配备医务人员、急救药械、搬运工具，实施简单照护、搬运的医疗护送转运。因此驾驶员在上岗之前都是经过相关救护的培训，然后持证上岗。“我跑过最远的是将一名患者送到黑龙江漠河，这个病人是在滨州治疗结束以后，要回老家继续观察静养。”

胡义亭接受记者采访时指出，该非急救转运项目全面启动实现了“医+行”融合的定制化医疗健康出行服务，将在入院、出院、转院等环节上给患者带来更大的便利。“非急救转运服务是一项民生工程，是社会保障体系的重要组成部分，在满足群众健康出行市场需求外，公司还积极参与社会救助及医学救援保障任务。”

交通惠民工程是重大民生工程、民心工程，直接关系人民群众切身利益，非急救转运正是当地交通惠民工程的一个缩影。

据胡义亭介绍，秉持“交通惠民”理念，滨州推动交通发展成果更多惠及民生。深入实施免通行费、降公交费、特殊群体和部分区域免乘车费等多项交通惠民政策，每年惠及群众 1600余万人次。坚持公交优先发展战略，打造城际、城区、城乡、镇村四级城乡公交体系，全域公交网络实现“全覆盖”和“零换乘”。推进城乡客运、货运、邮政快递通过节点共建、线路共用、运力共享深度融合共赢。客货邮融合发展，统筹解决了群众幸福出行、物流配送、邮政寄递等三个“最后一公里”难题，实现了“公交开到家门口、快递送到热坑头”。

此外，在不断完善公交运营网络的基础上，滨州各县区紧跟时代步伐，严格落实政府政策，推出了政府购买公共交通运营服务模式。“我们最长的免费线路达到100公里，城际、城区公交的政策和运营方式在行业内独具特色，出行分担率大幅提升，老百姓的获得感和助推城市发展的作用显著提升。”胡义亭说。

据介绍，2017年，北海经济开发区以招商引资大开发为契机，开通了滨州市首例由北海经济开发区至滨州主城区的免费直达公交线路，现已实现了区内所有线路，以入对交通惠民工程的乘车优惠政策、线路、客流情况等北海到沾化、无棣公交线路免费乘车。

沾化区、阳信县、博兴县、惠民县也相继通过政府采购方式购买公共交通运营服务，实现了城区公交市民免费乘车，每年受惠乘客达450万人次。

惠民县交通运输局党组书记、局长张希温接受记者采访时表示，惠民县城区公交实行政府购买服务、乘客免费乘坐政策，日运营班次510班，年运送乘客280余万人次，极大方便了城区居民的出行，缓解了交通拥堵和环境污染。

此外，惠民县城际公交线路也全面实施“交通惠民”工程，票价降低50%，执行特殊群体优惠乘车政策，60岁以上老年人、伤残、现退役军人免费乘车，未成年人半价乘车。

专家表示，政府购买公共交通运营服务模式，缓解了城市拥堵，改善了百姓民生，提高了城市吸引力，打造了亮丽的城市名片。“通过政府购买服务模式，实现公共交通的免费服务提供，是公共交通行业快速增强乘坐吸引力、提高市场占有率、提升社会影响力的最直接、最有效方式。”

公交“村村通”助力客货邮融合发展

为乡村振兴提供坚实的交通运输保障

在无棣县棣州物流县级客货邮融合供配中心内，工作人员正在对快递包裹进行分拣，无棣县居民购买的来自全国各地的快递，都会来到这里进行统一分拣，分拣完成后，这些快递就会按不同的乡镇线路，“乘坐”公交车出发，运送到镇村级客货邮融合服务中心。

近年来，依托“四好农村路”建设，我国多地不断优化农村交通环境，将公交车开到了百姓“家门口”，实现了真正意义上的公交“村村通”。

农村公交的运行提高了农村公交覆盖的广度和深度，百姓出行更加安全、快捷、方便、经济，不断缩小城乡发展差距，为乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。

公交“村村通”为群众出行解决了困难，也为农村快递物流发展提供了有利条件。胡义亭表示，城乡和镇村公交在方便群众出行、拉近城乡距离的同时，打通了快递进村、消费品下乡、农产品出村进城三大通道，通过不断完善的农村物流网络，交通助力乡村振兴的作用不断增强。

无棣县水湾镇郝家村的志伟超市，就是一个村级客货邮综合服务站，村民们都会来这里取自己的快件。村民告诉记者，之前取快递都要到镇上去，花费时间不说，还得挑天气好，有空的时候，而现在从村子里的小超市里就能取，真的是太方便了。

无棣县交通运输局党组成员、副局长王义军表示，无棣县依托健全的镇村公交运营网络，推动建设县乡-村三级物流体系，打通乡镇二级网点和村级三级站点“最后一公里”的有效联接，实现村级站点全覆盖。

山东交通学院交通与物流工程学院副院长刘华琼表示，农村客货邮融合发展，作为解决群众出行、物流配送、寄递服务三个“最后一公里”问题的重要模式，既有利于解决群众出行难问题，也有利于解决快递进村、工业品快消品进村、农产品进城难，还有利于公交企业增加收入，缓解资金不足的难题。可谓一举多得，多利多赢。

据王义军介绍，目前，无棣县已在全省率先实现真正意义上的快递送达所有建制村，其他各县区的客货邮融合发展正在快速推进。客货邮融合、农村速递、农村网络、农村物流等，正在与“四好农村路”、城乡公共交通快速融合发展，必将对振兴农村经济、加强城乡往来发挥越来越重要的作用。

数据显示，截至目前，无棣县共投入运营客货邮融合发展车辆53部，开通客货邮融合线路19条，设置全县县级智慧共配中心1个，镇乡客货邮融合发展中心9个，村级便民服务中心423个，镇（乡）最远辐射村距离达30余公里，快件进港数量达到每天30000件左右。

(责编：罗知之、高雷)

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