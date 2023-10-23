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反诈宣传进社区 多措并举共筑安全防线

2023年10月23日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者栗翘楚）“磨剪子嘞，戗菜刀;找工作嘞，要记牢，在家办公挣几万嘞不能找……”，日前，一则由民间磨刀工的“吆喝声”改编的“反诈魔音”引起网友热议。

近年来，电信网络诈骗犯罪呈现出产业化、集团化和国际化等显著特征，从事电信网络诈骗的不法分子，往往将犯罪窝点隐匿在监控盲区，企图钻法律漏洞，躲避严厉制裁。

从事磨刀营生的郑师傅表示，58同城的工作人员找到他，请他这样的手艺人们做“反诈宣传员”，让他们日常能走街串巷时通过吆喝声、发传单以及各种方式来帮忙提醒大家“防诈骗”。

和郑师傅一样，被邀请到小区便民服务的反诈宣传员中，还有地道的广东西关民间鸡公榄艺人、麦芽糖和糖画手艺人，老鼠防治和修鞋师傅们。这些反诈宣传员们纷纷亮出了绝活，民间艺人蔡师傅全身套上了一只色彩缤纷的纸扎大公鸡模型,吹着唢呐边叫卖鸡公榄边吆喝着防诈骗信息；糖画师傅则用麦芽糖拉出了长长的“反诈”两字，只要街坊能说出一条反诈指南，这个“糖”字就会被免费送出。老鼠治理的张师傅更是带着“小喇叭”在小区溜达，“老鼠药，蟑螂药，蚂蚁药，求职防骗千万条，要钱免谈第一条！”……类似好玩有趣的吆喝加便民服务，不仅吸引了街坊纷纷参与，更是被大伙现场学着吆喝起来。

近年来，由于信息不对称，网上发布的部分企业招聘信息一直以来饱受诟病。付费入职诈骗、高薪诱饵、“李鬼”公司冒名顶替等事件频发，招聘信息安全与信息真实性问题亟须解决。58同城相关负责人介绍，“我们与不法分子‘拼手速’已成工作常态，通过搭建平台风险预警监控，借助大数据算法模型、举报反馈，以及人工审核等方式圈定出‘异常’诈骗分子，从源头处拦截诈骗行为。今年上半年，我们已封禁违规招聘者账号超37万个，拦截风险登录次数超4950万次，删除高危招聘贴超2077万个，预警招聘易受骗求职者超271万名。”

业内人士表示，电信网络诈骗犯罪是一种可防性犯罪，要坚持关口前移、预防为先，综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失。各地区、各部门通过创新电信网络诈骗事前预防方式方法，让群众深刻了解、认识电信网络诈骗的手段和危害，提高对涉诈信息的警惕性，增强对电信网络诈骗行为的辨识力，有助于在全社会形成共同抵制、共同防范电信网络诈骗违法犯罪的浓厚氛围，让电信网络诈骗无处遁形，更好保障人民群众人身财产安全。

(责编：申佳平、高雷)
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