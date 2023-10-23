人民网北京10月23日电 （记者孙博洋）23日，针对两起校园食品安全事件，国务院食安办约谈了南昌市人民政府主要负责人和唐山市人民政府主要负责人。

23日，针对江西工业职业技术学院发生的“鼠头鸭脖”食品安全事件，国务院食安办约谈了南昌市人民政府主要负责人。约谈指出，党中央、国务院高度重视食品安全工作，确保食品安全是民生工程、民心工程，是各级党委、政府义不容辞之责。江西工业职业技术学院发生的食品安全事件，暴露出南昌市食品安全属地管理责任弱化、涉事学校主体责任悬空、主管部门行业管理责任缺位、监督管理责任落而不实、应急处置工作失当等问题，造成恶劣社会影响，教训极为深刻。

约谈要求，南昌市要严格按照食品安全“四个最严”要求，全面落实属地管理责任，认真抓好本地区食品安全工作；要对江西工业职业技术学院发生的食品安全事件深刻剖析，举一反三抓好全面整改；要压紧压实各方责任，坚决守牢校园食品安全底线。

同样是在23日，针对华北理工大学发生的食品安全事件，国务院食安办约谈了唐山市人民政府主要负责人。约谈指出，党中央、国务院高度重视食品安全工作，确保食品安全是民生工程、民心工程，是各级党委、政府义不容辞之责。华北理工大学发生的校园食品安全事件，暴露出涉事学校食品安全意识淡薄、主体责任严重缺失，主管部门行业管理责任缺位，食品安全属地管理责任履行不到位，监督管理责任未有效落实等问题，造成不良社会影响。

约谈要求，唐山市要对标对表“四个最严”要求，严格落实本地区“食品安全第一责任人”的责任，切实加强组织领导，压紧压实各方责任；要深刻汲取教训，举一反三抓好整改，迅速补齐短板弱项，防范化解各类风险隐患，坚决守牢校园食品安全底线。

据悉，国务院食安办将对上述两市整改落实情况进行现场检查、全程督办。

(责编：申佳平、高雷)

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