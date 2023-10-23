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共建“一带一路”带动多省市经营主体数目大幅提升

2023年10月23日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称代码中心）获悉，“一带一路”倡议提出十年来，共建“一带一路”已带动甘肃、新疆、广东等18个省市经营主体数目大幅提升。

据了解，“一带一路”倡议提出十年来，沿线省市经营主体响应中央号召、坚持以市场为导向，积极参与国际竞争和全球资源配置，成为“一带一路”建设实施过程中重要力量。从统一社会信用代码信息入手分析沿线省市经营主体发展情况，可以看到，沿线省市经营主体发展活力稳步提升，共建“一带一路”影响显著。

代码中心相关负责人表示，自2013年倡议提出以来，共建“一带一路”已带动甘肃、新疆、广东等沿线18个省市经营主体数目大幅提升。截至今年9月底，经营主体增量高达9327.84万户，年均增速为18.6%。以2017年“一带一路”国际合作高峰论坛的举办为标志性事件，当年沿线省份经营主体增速达到峰值23.39%，“一带一路”建设取得突破性进展。

据上述负责人介绍，十年来，“一带一路”沿线省市逐步实现基础设施建设与贸易便利化，加强经贸合作与人文交流，促进相关产业经营主体蓬勃发展。交通运输、仓储和邮政业经营主体数量激增，年均增速达17.7%，批发和零售业经营主体年均增速突破18.4%，文化、体育和娱乐业经营主体以25.0%的年均增速迅猛发展。

(责编：申佳平、高雷)
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