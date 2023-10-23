共建“一带一路”带动多省市经营主体数目大幅提升
2023年10月23日15:58 | 来源：人民网
小字号
人民网北京10月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称代码中心）获悉，“一带一路”倡议提出十年来，共建“一带一路”已带动甘肃、新疆、广东等18个省市经营主体数目大幅提升。
据了解，“一带一路”倡议提出十年来，沿线省市经营主体响应中央号召、坚持以市场为导向，积极参与国际竞争和全球资源配置，成为“一带一路”建设实施过程中重要力量。从统一社会信用代码信息入手分析沿线省市经营主体发展情况，可以看到，沿线省市经营主体发展活力稳步提升，共建“一带一路”影响显著。
代码中心相关负责人表示，自2013年倡议提出以来，共建“一带一路”已带动甘肃、新疆、广东等沿线18个省市经营主体数目大幅提升。截至今年9月底，经营主体增量高达9327.84万户，年均增速为18.6%。以2017年“一带一路”国际合作高峰论坛的举办为标志性事件，当年沿线省份经营主体增速达到峰值23.39%，“一带一路”建设取得突破性进展。
据上述负责人介绍，十年来，“一带一路”沿线省市逐步实现基础设施建设与贸易便利化，加强经贸合作与人文交流，促进相关产业经营主体蓬勃发展。交通运输、仓储和邮政业经营主体数量激增，年均增速达17.7%，批发和零售业经营主体年均增速突破18.4%，文化、体育和娱乐业经营主体以25.0%的年均增速迅猛发展。
(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 江西南昌、河北唐山两市因校园食品安全事件被约谈
- 人民网北京10月23日电 （记者孙博洋）23日，针对两起校园食品安全事件，国务院食安办约谈了南昌市人民政府主要负责人和唐山市人民政府主要负责人。 23日，针对江西工业职业技术学院发生的“鼠头鸭脖”食品安全事件，国务院食安办约谈了南昌市人民政府主要负责人。…
- 评论
- 关注