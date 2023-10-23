人民网北京10月22日电 （记者栗翘楚）近日，海关总署发布数据显示，前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，占进出口总值的46.5%。

从海上航线到中欧班列，从四通八达的物流网到数字“空中丝路”……十年间，“一带一路”以贸易畅通为保障，助力千行百业创造更多经贸合作新机遇，为开放型世界经济发展增添新动力。