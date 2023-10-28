人民网北京10月28日电 （记者王震）10月27日，“2023数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在湖北武汉举行。人民网财经研究院数字经济研究中心发布了《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书入选案例， 16个具有行业典型性、先进性的数实融合案例入选蓝皮书。

2021年，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。此后，“数实融合”写入多份中央重要政策文件，并在党的二十大报告中被再次强调。

为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，人民网于2022年4月启动第一期“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题研究项目。项目征集到70多家企业的200余项实践案例，涉及15个产业方向及7大技术领域。经过筛选，首批100个案例进入案例库并在全网公开展示，其中14个具有行业典型性、先进性的实践案例入选了《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书。

今年5月，人民网启动第二期“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题研究。课题得到了来自国务院发展研究中心、中国国际经济交流中心、中国工业经济联合会、中国国家创新与发展战略研究会、中国电子学会政策研究与国际合作中心、中科院软件所研、清华大学互联网治理研究中心、中央财经大学中国互联网经济研究院、浙江大学机械工程学院等院所专家的支持。

今年的课题研究紧密结合中央“加强科技创新、建设现代化产业体系”的最新要求，以数字技术为箭、以发展实体经济为靶心，重点关注在“加快传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造”“培育壮大战略性新兴产业”“发展数字经济和现代服务业”“开辟新领域、新赛道，培育竞争新优势”等方面具有创新性、代表性和借鉴意义的典型案例。

截至7月31日，课题组征集到来自200多家企业的近300项实践案例，案例质量明显跃升。这些案例集中展示了人工智能、大数据、云计算、边缘计算、区块链等数字技术在工业互联网、智慧城市、数字乡村、金融科技、生成式人工智能、网络安全等20余个产业方向的创新应用，进一步扩大案例库的行业覆盖面，提升了案例的典型性和代表性。课题组会同业内专家学者，从技术、经济、社会、环境、安全5个层面，重点考察案例的创新性、有效性、可复制性、可持续性等，最终经过专家组研讨、筛选，最终16个案例入选《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书案例。

当前，我国已全面进入以数字经济为重要引擎的新发展阶段，数字技术赋能实体经济融合发展已成为实现高质量发展的重要驱动力。这些案例正是数实融合的鲜活例证，也是产业界积极主动适应和引领新一轮产业科技变革，有力推进高质量发展的生动实践。按照规划，下一步课题组将围绕入选案例进行专家研讨、实地调研，最终形成《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书报告。

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(责编：申佳平、高雷)

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