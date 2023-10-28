图为会议现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网广州10月28日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。来自全球50多个国家的政要、国际金融机构的负责人和专家学者以及企业家代表就近期国际社会普遍关注的重大经济、金融、贸易等议题展开讨论和对话。

国际金融论坛（IFF）联合主席、第十二届中国政协副主席周小川在致辞中强调，面临全球经济挑战，各国应坚持全球化的正确方向，捍卫多边主义，避免搞筑强设垒、脱钩断链和经济胁迫，要建设开放性世界经济，反对保护主义，避免滥用国家安全理由，限制贸易和投资。希望IFF进一步积极作为，真正成为立足大湾区，助力粤港澳协同，面向世界的新型国际交流平台，为应对国际经济金融重大挑战，促进世界经济实现包容性及全面可持续发展做出更大贡献。

广东省人民政府省长王伟中在致辞中指出，国际金融论坛创立20年来，在开展全球金融领域的对话、交流和合作方面发挥了积极作用。近年来，广东携手港澳加快大湾区国际金融枢纽建设，扎实推进三地金融互联互通，推动粤港澳大湾区成为我国金融对外开放水平最高的地区之一。当前，广东正全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省委“1310”具体部署，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚定不移全面深化改革、扩大高水平对外开放，聚焦“一点两地”全新定位，纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设，全力抓好“百千万工程”、高水平科技自立自强、制造业当家、绿美广东生态建设等重点工作，强化经济大省勇挑大梁责任，奋力在推进中国式现代化建设中走在前列。广东愿与世界各国朋友一道，持续深化经济金融各领域务实合作，推动建设开放型世界经济，为携手构建人类命运共同体贡献力量。

香港特别行政区行政长官李家超在致辞中表示，全球正在经历百年未有之大变局，无论是不同国家的策略方向，还是各地资本市场的趋势，抑或是金融业界的重点发展都面对转变。香港作为世界上最开放的经济体之一，正积极推动区域合作，特区政府将推动香港在促进国家金融改革开放，环球经济可持续发展，全球金融合作等方面做出积极贡献。具体来讲，为了刺激股票市场蓬勃发展，香港将继续紧贴市场的变化，就上市平台、市场结构、交易机制与内地市场的互联互通等各方面研究进一步的中长期策略，引领市场持续发展。香港作为全球最大的离岸人民币业务中心，会推动将人民币柜台纳入港股通，促进香港股票的人民币计价交易，同时推动落实离岸国债期货的措施，并丰富人民币投资产品种类。

国际金融论坛(IFF)联合主席、韩国前总理、联合国大会主席理事会主席韩升洙在致辞中表示，新冠疫情改变了世界，当前全球正在经历疫情后的动荡前行，经济增速放缓，二元化带来新挑战。在金融领域，长期高通胀导致很多金融资产价格下跌，使金融市场更具有波动性，并使发生金融危机的风险提升。在这样的交叉点上，中国的经济增长和金融稳定对全球社会至关重要。

国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，全球经济展现了韧性，IMF预计全球增长将进入正增长，不同国家和地区的差异表现会更加明显，亚洲比其他的区域表现更好，中国对全球增长的贡献度超过30%。但亚洲也面临着增长势头减弱的挑战，对此，亚太地区可以通过增加国内收入，加强改革，改善商业环境等方式寻求新资本。

世界贸易组织(WTO)总干事恩戈齐·奥孔乔·伊韦阿拉表示，尽管地缘政治的紧张趋势日益笼罩贸易前景，但当前的实际贸易数据表现相对较好，2022年全球商品和服务贸易创纪录地达到31.4万亿美元，其中美国与中国、欧盟与中国之间的商品贸易仍维持历史高位，世贸组织呼吁重新全球化、再全球化，意在将贸易一体化扩大到更多人、更多经济体，以及更多领域。

IFF联合主席、新西兰前总理珍妮·希普利表示，作为国际金融论坛（IFF）20周年全球年会的创始成员之一，见证了IFF的不断发展和国际影响力的持续提升。在过去多年中，IFF通过国际交流与对话，共享全球领袖和专家的智慧与见解，为应对全球挑战寻找更好、更有效的解决方案。

IFF理事、菲律宾前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约指出，当前比以往任何时候都更加需要在全球经济碎片化中寻找合作，加强贸易，提升韧性，应对债务危机和气候挑战，促进绿色金融的发展，重镇全球经济。

IFF理事、法国宪法委员会主席洛朗·法比尤斯表示，世界正面临着广泛而紧迫的挑战，气候变化尤其值得关注，采取行动的需求呈指数增长。这就需要改革国际金融体系，修复气候金融，重建国际机构和政府信任，以多边主义应对气候危机。

世界银行东亚与太平洋地区副行长曼努埃拉·菲罗表示，全球经济恢复增长需要经济改革创新和国际合作，各国应建立良性循环，避免恶性循环，要采取进一步的一体化，而不是保护主义，要寻求成为贸易中心，并将生产来源和出口方向多元化。

据了解，国际金融论坛（IFF）是非营利、非官方的独立国际组织，2003年10月由中国、美国、欧盟等G20国家和地区、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构。IFF20周年全球年会共设置了30多场活动，包括开幕大会、领袖对话会、学术峰会、特别对话和主题丰富的平行论坛等。

(责编：申佳平、高雷)

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