人民网北京11月3日电 （欧阳易佳）“近段时期，湖南、山东等少数地区，仍有盗猎鸟类情况发生。国家林草局对此高度重视，迅速组织调查，深入分析原因，研究部署强化保护管理措施，充分动员和调动各方力量，坚决防范和打击非法猎捕、交易和经营利用候鸟等野生动物的违法行为，为候鸟迁徙保驾护航。”国家林草局动植物司司长王维胜在今日举办的新闻发布会上表示，国家林草局将在全国范围内开展为期两个月的候鸟保护专项行动，斩断鸟类盗猎、出售、购买和利用的利益链条。

我国是世界鸟类资源最为丰富的国家之一，也是全球候鸟跨境迁徙的重要通道。候鸟迁徙季即将到来，在全球9大候鸟迁飞通道中，有4条途径我国，几乎覆盖了我国的全部领土和领海。

为保护候鸟迁徙，林草局和各地林业草原主管部门坚持保护优先、规范利用、严格监管的原则，采取了以下措施：

第一，完善配套制度，将《野生动物保护法》《国家重点保护野生动物目录》《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》等重要文件作为严厉打击盗猎鸟类等野生动物的法治保障。

第二，强化野外保护，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加快划定鸟类迁徙通道范围，调查监测鸟类栖息状况，落实巡守看护责任。

第三，加强规划引领，制定发布《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021-2035年）》等工作规划，明确重点任务。

第四，依托动物监测中心、高等院校和科研院所等机构的力量，加强对候鸟迁徙动态的科学研究。

第五，推动多部门合作，建立打击野生动植物非法贸易的联防联控机制，联合打击违法犯罪活动。

第六，加强宣传教育，向公众普及鸟类保护的法律法规和科学知识，鼓励志愿者加入候鸟护飞行动。

第七，拓展国际合作，加入东亚-澳大利西亚迁飞区伙伴关系协定，深化与沿线各国的信息交流和联合保护。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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