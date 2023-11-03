人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家林草局：将在全国开展两个月的候鸟保护专项行动

2023年11月03日20:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月3日电 （欧阳易佳）“近段时期，湖南、山东等少数地区，仍有盗猎鸟类情况发生。国家林草局对此高度重视，迅速组织调查，深入分析原因，研究部署强化保护管理措施，充分动员和调动各方力量，坚决防范和打击非法猎捕、交易和经营利用候鸟等野生动物的违法行为，为候鸟迁徙保驾护航。”国家林草局动植物司司长王维胜在今日举办的新闻发布会上表示，国家林草局将在全国范围内开展为期两个月的候鸟保护专项行动，斩断鸟类盗猎、出售、购买和利用的利益链条。

我国是世界鸟类资源最为丰富的国家之一，也是全球候鸟跨境迁徙的重要通道。候鸟迁徙季即将到来，在全球9大候鸟迁飞通道中，有4条途径我国，几乎覆盖了我国的全部领土和领海。

为保护候鸟迁徙，林草局和各地林业草原主管部门坚持保护优先、规范利用、严格监管的原则，采取了以下措施：

第一，完善配套制度，将《野生动物保护法》《国家重点保护野生动物目录》《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》等重要文件作为严厉打击盗猎鸟类等野生动物的法治保障。

第二，强化野外保护，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加快划定鸟类迁徙通道范围，调查监测鸟类栖息状况，落实巡守看护责任。

第三，加强规划引领，制定发布《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021-2035年）》等工作规划，明确重点任务。

第四，依托动物监测中心、高等院校和科研院所等机构的力量，加强对候鸟迁徙动态的科学研究。

第五，推动多部门合作，建立打击野生动植物非法贸易的联防联控机制，联合打击违法犯罪活动。

第六，加强宣传教育，向公众普及鸟类保护的法律法规和科学知识，鼓励志愿者加入候鸟护飞行动。

第七，拓展国际合作，加入东亚-澳大利西亚迁飞区伙伴关系协定，深化与沿线各国的信息交流和联合保护。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林草局：将在全国开展两个月的候鸟保护专项行动
　　人民网北京11月3日电 （欧阳易佳）“近段时期，湖南、山东等少数地区，仍有盗猎鸟类情况发生。国家林草局对此高度重视，迅速组织调查，深入分析原因，研究部署强化保护管理措施，充分动员和调动各方力量，坚决防范和打击非法猎捕、交易和经营利用候鸟等野生动物的违法行为，为候鸟迁徙保驾护航。…
促进高水平开放 新疆自贸试验区助力创建亚欧黄金通道
　　霍尔果斯口岸集公路、铁路、管道、航空、光缆、邮件“六位一体”，成为丝路上的“黄金通道”；乌鲁木齐跨境电子商务综合试验区中，进口商品琳琅满目；中欧班列奔驰不息，开拓中亚、西亚和欧洲市场…… 11月1日，中国（新疆）自由贸易试验区揭牌仪式在乌鲁木齐市举行，标志着新疆自贸试验区建设全面启动。中国（新疆）自由贸易试验区是我国西北沿边地区首个自由贸易试验区，实施范围179.66平方公里。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部