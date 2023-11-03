王绍绍

霍尔果斯口岸集公路、铁路、管道、航空、光缆、邮件“六位一体”，成为丝路上的“黄金通道”；乌鲁木齐跨境电子商务综合试验区中，进口商品琳琅满目；中欧班列奔驰不息，开拓中亚、西亚和欧洲市场……

11月1日，中国（新疆）自由贸易试验区揭牌仪式在乌鲁木齐市举行，标志着新疆自贸试验区建设全面启动。中国（新疆）自由贸易试验区是我国西北沿边地区首个自由贸易试验区，实施范围179.66平方公里。

互利共赢 推动对外贸易创新发展

近日，国务院印发的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》）提出了提升贸易便利化水平、推进内外贸一体化发展等任务和措施。在自贸试验区内开展内外贸一体化先行先试，聚焦棉纺、番茄、硅基等优势产业，用足用好现有支持政策，支持企业一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。

海关统计数据显示，从2013年到2022年，新疆进出口总值从1708.1亿元增长到2463.6亿元。

“推进内外贸一体化发展，能够发挥新疆连接亚欧、辐射内地的重要窗口作用。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员、清华大学五道口金融学院国际金融与经济研究中心兼职研究员刘斌表示，在“双循环”的背景下，内外贸一体化发展可以通过畅通内循环去打通外循环，通过外循环的发展来促进内循环，具有重要的现实意义。

谈及支持新疆自贸试验区对外贸易创新发展的相关安排，商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟在近日召开新疆自贸试验区总体方案专题新闻发布会上表示，商务部将支持新疆自贸试验区发挥对外开放前沿作用，加快推动贸易优化升级，培育外贸发展新优势，促进贸易高质量发展。

据介绍，未来，新疆将立足资源禀赋、区位优势和产业基础，高标准高质量推进中国（新疆）自由贸易试验区建设，将其打造成思想解放先行区、制度创新试验田、产业集聚增长极、扩大开放新高地、营商环境样板区，为新疆融入国内国际双循环，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道作出积极贡献。

因地制宜 打造开放型特色产业体系

新疆资源富饶、物产丰富，通过集中力量打造现代化产业体系，迈上高质量发展轨道。

塔里木油田作为深地油气勘探开发主战场保障国家能源安全，小麦优良品种的大面积推广应用筑牢粮食安全根基，棉花纺织一体化产业链拓展就业促增收，新疆现代化产业体系建设成效显著。

现代化产业体系是构筑未来发展战略优势的重要支撑。在开放合作中，新疆聚焦油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、棉花和纺织服装、粮油、绿色有机果蔬、优质畜产品、新能源新材料等“八大产业集群”，加快推进特色优势产业高质量发展，积极构建新疆特色现代化产业体系。

“打造开放型特色产业体系，既体现了‘建设更高水平开放型经济新体制’这一安排，又体现了以新疆特色优势产业为抓手、推进高水平对外开放的决心。”刘斌说。

在打造开放型特色产业体系方面，《方案》明确了做大做强传统优势产业、推动制造业转型升级、推动数字经济创新发展等方面的具体举措，并提出努力将新疆自贸试验区建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

协同增效 深化金融服务和开放创新

新疆是我国向西开放的前沿，是丝绸之路经济带核心区。新疆的金融业将在扩大对外开放和共建“一带一路”中，迎来新的发展机遇。

《方案》提出，扩大人民币跨境使用。依托双边政府间合作平台和联动机制，推动与共建“一带一路”国家在大宗商品贸易、境外承包工程、边民互市等领域开展人民币跨境结算。拓展与共建“一带一路”国家商业银行间合作，鼓励开展双边本币直接交易和现钞跨境调运。

越来越多的新疆涉外企业选择使用人民币进行跨境结算，人民币跨境结算量大幅增长，有效促进了新疆涉外经济发展。

金融机构“汇入汇款直入账”等跨境汇款系列产品提供线上便利化服务，为外贸企业解决跨境汇款“最后一公里”的难题。中国银行新疆分行交易银行部相关负责人表示，今年前9个月，该行跨境人民币结算量已达111亿元，同比增长84%，创近年来新高。

在深化金融服务和开放创新方面，《方案》指出，鼓励自贸试验区内非金融企业和金融机构与共建“一带一路”国家金融机构创新合作方式、深化交流合作；完善债券融资支持机制，推动企业发行绿色公司债券、绿色债务融资工具等；扩大出口信用保险覆盖面，支持自贸试验区内企业通过“单一窗口”、跨境金融区块链服务平台等开展线上保单融资。

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。“通过金融开放创新，可以加强我国同中亚国家的资金融通，推进我国与这些国家的经贸往来。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华说。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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