人民网北京11月3日电 （记者栗翘楚）11月3日，新获得我国检疫准入的首批1吨贝宁菠萝，在上海浦东国际机场完成海关通关手续，即将亮相第六届中国国际进口博览会。

上海海关关员保障贝宁菠萝快速通关。陈兴洲摄

菠萝是贝宁主要的出口农产品之一，当地种植面积达6000余公顷，年产量约40万吨，主要出口欧盟、非洲等市场。贝宁菠萝口感独特，素有非洲“甜面包”的称号。

能不能让国内消费者及时品尝到贝宁菠萝的独特口感，为后续大批量进口积攒人气？“作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会无疑是非洲企业进入中国大市场的绝佳平台。我们对贝宁菠萝的品质非常有信心，一定可以成为进博会上的‘明星’产品，并由此打开中贝农业合作和商贸往来的新局面。”贝宁驻华大使西蒙·阿多韦兰德说。

海关一直以来积极服务保障进博会，让全世界的高品质商品安全有序、便捷通畅地登上进博会展台。“今年，海关总署在延续往届进博会支持政策的基础上，出台了支持第六届进博会17条便利措施。”上海海关动植检处副处长陈仲兵介绍。

上海海关关员针对检疫性有害生物和农药残留进行检疫检验。陈兴洲摄

贝宁菠萝抵港当日，主运代理商通过展览品无纸化通关形式，在企业端通过“单一窗口”上报电子信息、上传电子证书、申请检疫许可证核销，上海海关全程线上审单，实现申报放行无缝对接。“海关在保障快速通关的同时也会依法对检疫性有害生物和农药残留进行检疫检验，确保展出的菠萝安全。”上海浦东机场海关物控查检一处查验七科副科长李大陆说。

近年来，海关总署为非洲农产品来华建立“绿色通道”，目前，获得我国准入的非洲水果已拓展至8个国家的15个品种，特别是近三年来埃及、南非柑橘，肯尼亚鳄梨等备受国内市场关注。

当前，进博会已经成为世界各地优质水果进入中国市场的重要“橱窗”。巴拿马菠萝、多米尼加鳄梨、印度尼西亚菠萝、墨西哥香蕉等都曾在进博会大放异彩，成为中国千家万户餐桌上的常客。

小水果，大市场。上海口岸是全国水果进口量最大的口岸。据上海海关统计，今年前三季度，我国进境水果已达574.5万吨，其中上海口岸水果进口量达146.5万吨，同比增长11.9%。

(责编：郝帅、吕骞)

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