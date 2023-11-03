人民网北京11月3日电 （记者车柯蒙）日前，北京国家会计学院联合财政部会计司、财政部监督评价局、中国注册会计师协会、财政部会计财务评价中心和中国会计学会，在京举办第三届“会计诚信与高质量发展论坛”。此次论坛以“会计诚信体系建设：监管与治理”为主题，邀请国内相关政府部门、行业协会、企事业单位、高等院校、中介服务机构，以及国际相关组织的代表、嘉宾，围绕财会监督与会计诚信建设，从监管与治理的角度展开探索与交流。

财政部会计司司长舒惠好表示，目前，我国会计诚信建设已从打基础、建框架、促应用向夯实理论根基、健全基本制度、深化应用创新转变，需要在理念理论上破题、在制度机制上完善、在实践探索中创新。此外，舒惠好从完善会计诚信制度、构建诚信长效机制、推进诚信实践创新、加强诚信理论研究4个方面描绘了未来我国会计诚信建设的重点方向和重点任务，并强调，要以更高的政治站位、更强的责任担当，推动会计诚信建设融入国家治理、行业管理。

财政部监督评价局局长杨瑞金表示，会计诚信是社会主义市场经济诚信链条和信用体系的关键一环，更是会计行业的生存之本。为更好发挥财会监督作用、以高效的财会监督促进会计诚信建设、维护公平的市场秩序，要继续抓好《关于进一步加强财会监督工作的意见》的学习宣传贯彻，持续严厉打击财务会计违法行为，加快健全财会监督法律法规体系。

北京国家会计学院党委书记张凤玲指出，会计诚信建设是一项长期复杂的系统工程，其构建依赖于业务全景以及系统性原则，应在中国式现代化理念指引下有序推进。要充分认识加强会计诚信建设、服务经济社会高质量发展是全社会各领域的“共同目标”；把多方发力统筹推动会计诚信体系建设作为全社会各领域的“共同行动”；把诚信教育和职业道德培养贯穿会计人才培养使用全过程。

中国注册会计师协会秘书长江湧指出，经济发展对审计鉴证和专业咨询的有效需求日益扩大，注册会计师行业在服务中国式现代化建设中应该有更大的作为。要持续加强自律监督顶层设计，着力做好自律监督人才队伍建设，创新提升自律监督效率效果，以高质量自律监督推动行业高质量发展。

推进会计诚信体系建设，不仅需要自律，还需要他律，加大财会监督检查和处罚力度。财政部会计财务评价中心主任林启云指出，要通过财会监督固化诚信建设成果，强化财经纪律刚性约束，推动会计信息质量和中介机构执业质量不断提高，严肃查处财务舞弊、会计造假等违法违规问题，不断营造诚信从业的良好环境。

中国资产评估协会秘书长张更华表示，资产评估行业是财会监督体系的重要组成部分。中评协将继续带领资产评估行业发挥专业优势，加强执业监督，为维护财经纪律和市场经济秩序不断贡献评估专业力量。同时，加大对资产评估机构的监督力度，提升执业质量，着力推动重点领域财会监督工作取得实效。

上海国家会计学院党委书记张锋指出，财会监督对监督队伍的政治能力、宏观视野、专业修养以及系统思维都有着较高的要求。落实加强财会监督工作的意见，立足学院职责加强人才培养、促进能力提升，是学院当前的重要政治任务。要最大限度地放大教学成效，在加强财会监督工作方面作出应有贡献。

国际会计师联合会主席阿斯玛·瑞斯莫基在演讲中对会计诚信与会计信息质量的关系、会计诚信与审计质量治理的关系进行了深入阐述。她提出，实现高质量审计需要一个多方参与、功能有效、运行良好的生态系统。这个系统建立在道德和独立性基础上，涉及诸多因素，恰当的审计过程、合适的人、有效的治理、有效的监管、恰当的评价，是其中的五大支柱。

中央宣传部宣教局副局长黎攀从宣传教育的角度为强化会计职业道德建设提出建议。他认为，推进会计职业道德建设，必须扎根中华文明沃土，汲取中华优秀传统文化精华。要通过深化教育引导、强化实践养成、细化制度保障、优化环境氛围等措施，推动全社会形成践行职业道德受鼓励褒奖、违背职业道德受谴责惩戒的鲜明价值导向。

国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛指出，立足社会信用体系建设牵头部门职责，国家发展改革委积极配合财政部等有关部门深入推进会计行业信用管理制度建设，共同推动会计行业诚信建设。下一步，将重点做好信用监管、信用立法、信息共享应用、诚信宣传教育等方面工作，构建以信用为基础的新型监管机制。

国务院国资委财管运行局副局长汤睿表示，会计诚信是中央企业财务监管的核心内容。总的来看，中央企业按照国资委出资人的监管要求，着力推进财务规范化、标准化、精细化建设，财务管理基础持续夯实，在企业经营规模不断扩大、会计准则日益复杂的情况下，企业重要财务事项管控有力，有力保障了生产经营平稳有序，有效保持了高水准会计信息质量。

国家市场监督管理总局信用监管司副司长周卫军表示，经营主体诚信体系建设责任重大。市场监管总局将不断拓展对信用监管认识的广度和深度，按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，围绕“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点，推动信用监管取得新成效。

中国证监会会计部主任吴萌表示，高质量的资本市场财务信息披露，既需要上市公司坚守诚信义务、切实履行信息披露主体责任，也需要会计师事务所等中介机构不断提高执业能力和质量、保持独立性和职业怀疑，更需要强有力、立体化、系统化的财会监督。构建政府部门行政监管、经营主体内部监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，是提高资本市场财务信息披露质量的重要支撑，是推动资本市场健康发展的内在要求，对于建设中国特色现代资本市场具有重要意义。

中国上市公司协会副会长余辉表示，加强上市公司诚信体系建设、提升会计信息披露的质量是服务国家构建新发展格局、推动实体经济高质量发展战略的重要基础。中上协作为上市公司自律管理的主要阵地，致力于促进提高上市公司质量，以诚信建设与高质量发展相关工作为抓手，提高上市公司诚信水平。

论坛期间，中国注册会计师协会发布《注册会计师行业诚信建设纲要》《“注册会计师诚信执业30年”荣誉证书颁发管理办法》，北京国家会计学院发布《中国会计诚信发展报告（2022-2023）》、会计诚信案例库建设方案。

(责编：孙红丽、吕骞)

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