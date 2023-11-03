人民网记者 栗翘楚

一直以来，制造业都是外商投资的重点领域。10月18日，中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动。在“建设开放型世界经济”行动方面，提及将全面取消制造业领域外资准入限制措施。

作为国民经济的重要支柱产业、新一轮高水平开放的先锋，我国汽车产业正在加速前行。业内人士表示，相较于自1984年开启的中国车企以“市场换技术”的合资公司发展史，随着中国新能源汽车的快速发展，近年来国内自主品牌正变身“技术输出者”,我国车企在开放过程中不断深化竞争优势，既利用好国内大市场，又顺应汽车行业绿色化、低碳化发展要求，国际竞争力显著提升。

科技创新助推产业进阶

作为国民经济的重要支柱产业，汽车行业经历了从新能源汽车和专用车到商用车再到乘用车的开放过程。10月26日，零跑汽车发布公告称，斯特兰蒂斯（Stellantis）集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，成为继大众牵手小鹏之后，又一家跨国汽车集团与中国造车新势力官宣了合作。

今年以来，凭借技术、制造和销售三个维度的突破，我国汽车自主品牌在全球市场大放异彩。业内人士表示，今年7月，我国新能源汽车生产累计突破2000万辆，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段，我国汽车产业也经历了以下几方面的变化：

汽车产业优势发生了重构。在我国汽车产业发展初期，高效率、低成本是其竞争优势。当智能网联汽车出现后，动力电池、自动驾驶等更多依赖的是技术创新能力，在此背景下，汽车产业链被拉的更长，各个环节的科技“含金量”更高。

汽车组织分工发生了重构。近年来，随着智能网联汽车快速发展，零部件标准化与模块化让供应链趋于扁平化，导致设计与生产、软件与硬件进一步分离，使得更多企业、技术和产品进入传统产业链中，带来机会的同时，也对传统产业带来冲击。

汽车产业格局发生了重构。在过去几十年，我国汽车行业竞争格局是“三大三小三民企”。如今，造车新势力、中外合资企业凭借自身优势迎头赶上，形成差异化发展，彻底改变传统格局，打造“护城河”。

中外车企合作迎来新机遇

放眼汽车领域，更大力度吸引和利用外资将对产业带来哪些影响？业内人士表示，除引进资金、产品、技术、管理经验，更重要的是引入竞争机制，让本土汽车企业为生存发展做出更大努力、增强行业活力，通过行业竞争为消费者提供更好的产品和服务。

与此同时，随着更多外资企业进入中国市场，将更好促进本土企业完成本轮汽车革命，推动中低端完成向高端的转型，以及建立全球最强大的汽车产业链和供应链。

业内人士表示，正是由于中国汽车市场在新能源、智能化领域的快速演进，加速推动了全球汽车业升维。中国是全球最大的汽车产销市场，有着完善的产业链体系、丰富的应用场景和最前瞻的技术，跨国车企纷纷“转向”，深度融入中国市场。

值得注意的是，中国全面取消制造业外资准入限制，不仅中国车企全球化进一步提速，国汽车市场在新能源、智能化领域的快速演进也让外国车企受益良多。中国汽车市场潜力巨大，消费者对新事物和新技术的接受度较高，外资品牌如能够抓住机遇，将有利于共同推动全球汽车产业进一步发展。

如果把视野拉得更长一些，就会发现，无论是大众汽车和小鹏汽车，还是斯特兰蒂斯与零跑汽车，它们之间并不是国内外汽车品牌间简单的合作。在过往时间里，是技术引进让中国汽车工业水平与世界水准接轨。如今，随着中国自主品牌科技“含量”更高，中国汽车将不再是单一的学习者、效仿者，更将成为合作者、引领者。

(责编：孙红丽、吕骞)

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