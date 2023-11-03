王绍绍

内容电商模式结合内容创意激发用户的购买兴趣，社交电商模式在社交平台上为用户提供产品与服务，订阅电商模式可以为用户提供周期性需要的产品……近年来，电子商务发展呈现出新形态、新模式，持续满足消费者多元化、个性化的产品需求。

作为数字经济的重要业态，电子商务在助力消费增长中持续发挥积极作用。国家统计局公布数据显示，今年前三季度，全国网上零售额10.8万亿元，增长11.6%，比社会消费品零售总额增速高出了4.8个百分点。其中，实物商品网上零售额同比增长8.9%，占社会消费品零售总额的比重，比上年同期提升了0.7个百分点。

网购成为消费者主要的消费和购物方式之一，网购能够凝聚消费潜力、激活消费有效动能。商务部电子商务司负责人表示，电子商务在扩内需、稳外贸、深化国际合作方面发挥积极作用，网络零售拉动消费效应显著。

在网络消费促进矩阵的打造中，今年前三季度，全国网上年货节、双品网购节共举办系列活动100余场，充分挖掘和释放消费潜力。根据商务大数据监测，金银珠宝、通信器材、酒类增长均超20%。服务消费方面，生活服务平台快速响应个性化、体验式消费需求，推出慢旅行、城市漫步等特色服务产品，带动在线旅游服务和在线文娱销售额分别增长241.1%和94.9%，在线餐饮服务增长27.4%。

10月底，各大电商平台陆续开启今年的“双11”购物节，推出多种玩法及满减、折扣等优惠活动，电商交易拉动消费效应显著，加快产业高质量发展。业内专家表示， 虽然各大平台“购物节”趋于常态化，但“双11”仍为全年最重要的电商大促节点，各平台将低价作为核心目标，有望激发用户消费热情，成为消费复苏节奏新的观察窗口。

近日，2023年天猫“双11”开启预售，品牌成交开局即迎来强劲增长。1小时内，成交额同比增长超200%的品牌达1300多个，成交同比超500%的品牌数近700个。电商的蓬勃发展将继续助力消费复苏，催生多样化促销活动，零售消费将迎来旺季。

同时，随着电商产业数字化转型的推进，直播电商等新业态发展势头强劲。目前，直播、短视频和即时电商等新业态新模式持续发展，带动消费增量。数据显示，前三季度，全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%，占网络零售额的18.3%，直播电商拉动网零增速7.7个百分点。

直播是当前热门的电商赛道，直播电商等新业态正成为消费提质扩容的新场景。目前，一些传统热门品类如珠宝服饰、运动户外、服饰内衣等品类，在直播电商平台上需求依然强劲。同时，也有越来越多的消费者开始习惯在直播间内购买生活服务和旅游服务产品。

“直播电商作为一种新渠道、新工具，对于品牌的塑造具有独特优势，可以帮助品牌完成线上与线下渠道深度拓展，助力品牌形象塑造和客流引流。”中国海关科学技术研究中心综合检测部主任刘扬说。

目前，我国网络零售市场持续稳步增长。伴随着用户规模的持续扩大及交易额不断攀升，直播电商行业正经历着迅速变革和发展，交易额、场次数、观看人次和直播商品数也呈现持续增长态势，直播电商成为商家推广产品、吸引消费者的重要途径。

《直播电商行业高质量发展报告（2022-2023年度）》（下称《报告》）显示，2023年上半年，重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7000万个。而今年“双11”，各大直播电商平台也加大力度推广产品和服务，推动电商行业的发展，促进经济增长。

《报告》指出，产品质量和服务质量将继续成为竞争的关键因素。未来，电商平台需要投入更多资源来提升产品的质量，确保符合消费者的期望。不断优化用户体验，提供个性化服务，以提高用户满意度和忠诚度。

“消费者对‘双11’最关注的始终还是价格与服务，电商平台想在‘双11’购物节中取胜，要真正关注消费者关心的问题，给消费者带来实惠。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示。

(责编：孙红丽、吕骞)

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