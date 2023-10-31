原标题：保利发展在淮海：苦练内功，以高品质交付兑现客户承诺

交付，是房地产开发流程中最后的赶考，实现如期交付只是及格线，对于龙头央企如保利发展，为业主提供更品质交付才是目标。

日前，保利发展在淮海的水沐堂悦、和府项目迎来集中交付。经过几百个日夜的雕琢与匠造，最终该公司在18天内累计交付超3000套房，书写了一份客户满意的“交付答卷”。截至目前整体收房率超80%，远超整体市场和周边竞品楼盘，成为区域交付标杆。

“交付，不是一场应急战，是一个企业发展理念和管理能力的最终呈现”。看得见的品质实景、高于同行的业主满意度，保利发展最终在淮海区域打了一场漂亮的交付战。这场成功交付背后，既是公司对品质交付理念，对回归客户、回归产品的高质量发展要求的践行，也是近两年来长期苦练基本功，从思想建设、能力建设上，持续精益管理的阶段成果。

以客户为中心，精研细节，做好品质交付

作为责任央企，保利发展淮海公司坚持把“为客户创造价值”放在首位，高度重视品质交付工作，提前一年进行交付模拟，主动进行多轮品质提升，以“看得见”的品质提升，对冲市场波动带来的客户心态变化，以实实在在的好房子、好服务满足客户心理预期，赢得市场认可。

在2年多的项目建设周期中，为了保质保量交付，保利发展淮海公司各部门群策群力，从整体方案优化，到局部提升，再到细节打磨，克服多重困难，提质交付，让每一位保利淮海公司的业主放心、安心。

同时，紧抓风险预控，在项目交付前半年，客服部提前介入，聘请第三方验房机构，针对交付房源进行一户一验，逐户排查，确保细节处不出问题。交付前3个月，保利发展淮海公司组织第一次工地开放日活动，邀约业主到工地现场，观摩工程进度，提出改进意见；同时，后期联合设计部、工程部，积极推进业主意见整改落实和项目品质提升。交付前1个月，淮海公司全员出动，组织第二次工地开放日活动，展示品质提升后的小区实景。两次开放预约业主200户，实际到访业主超500户，第二次更是做到100%开放，交付前问题整改率达到98%。

交付现场

为了更好的服务业主，保利发展在淮海率先推出“先验房、再收房”的交付方式，业主可先进行非正式验房，确定无问题后再行收房。“眼见为实”、“所见即所得”，这样的交付方式充分满足业主的需求，同时也彰显出保利淮海公司对于产品品质的自信。

在公司内部内，保利发展还启动全员交付行动，公司各部门、员工全体投入到交付工作中，陪同业主验房、收房，专业解答客户疑问。在业主收房过程中，专业房修工程师随时待命，一旦收到业主验房的问题反馈，立刻前往进行整改，做到“有问必答、立即响应、事事闭环”。

回归产品主义，精益求精，做好品质升级

房地产行业进入高质量发展的品质时代，客户的居住需求从“有房住”转向“住好房”，对产品品质、功能、配套提出更高要求。保利发展淮海公司深入贯彻集团公司的客户战略，从客户需求出发，将品质落实到每个交付细节上，做顺应时代变化、符合客户需求的产品，在销售端、品牌端实现双赢。

面对不断变化的市场，保利发展淮海公司率先做出行动，下沉一线深度调研客户需求，进行产品的重新匹配与升级。仅用20天时间，就在淮安和府项目实现从出具户型优化方案到审批闭环的户型优化升级户型。项目的品质提升也得到了市场和客户认可。

今年以来，淮海区域内高端改善房市场竞争激烈，客户对项目实景呈现提出更高需求。保利发展淮海公司在销售阶段提前公开项目园区实景，将“未来家”的模样展现给业主，彰显了央企的引领性和责任担当。在徐州玖悦府项目提前1年兑现约1万㎡的实景示范区和精装实体样板间，让客户所见即所得。

今年是保利发展在淮海区域的品质进阶年，除对在售项目全面提升产品品质外，保利发展还在新推项目实现产品全面焕新升级，打造了淮海区域房地产封面作品保利天瑞项目。项目邀请国际大师操刀，目前已公开禅境中式实景示范区，被本地媒体称为“未来20年难再有的藏品豪宅”。

精益管理，组建能打胜仗的精英队伍

产品力、服务力的提升，底层逻辑都在于人才的培养与思想的解放。

保利发展淮海公司严格落实集团战略和发展目标，深度学习、精益管理、整顿作风，不断苦练内功、夯实基本功，提高团队核心竞争力，以适应市场变化。

创新开展务虚会，推动上下思想转变。通过将经营重难点融入“三会一课”，多次召开思想务虚会，将上级领导重要讲话和经营形式分析会议精神融入学习研讨，刀刃向内，清醒认知、主动调整，提升行业敏锐度，有效统一思想、整顿作风，推动精益管理。

员工队伍调整升级，激发组织活力。通过引进高素质人才，人才结构发生根本性转变，能够适应公司发展和行业变化的要求，将组织力打造成企业的核心竞争力。2021年至今，新入职员工中双一流院校毕业生占比达到20%，人均效能同比提升18%。

加强人才梯度建设，培养年轻力量。落实岗位轮换制度，将人才优势最大化。同时，塑造一专多能型人才，为打破专业壁垒提供人才保障；持续推行“健脑”工程，抓好关键少数，切实承担起“带队伍、攻山头”的责任；深化“强腰”工程，召开三次中层批评交流会，互相启发，强化中层干部专业能力，形成一支能打胜仗的骨干队伍；执行“强基”“墩苗”工程，落实集团“精兵简政”的要求，提倡一专多能，使员工得到充分锻炼，公司员工能力普遍提升，竞争力初现。开设专业融合讲堂，总经理带头授课，开启练内功的大幕，逐步树立专业化意识。组织定期交流淬炼，跟进新员工成长情况，组织新员工交流提升会，讲成长与收获，说思考与沉淀，形成内部竞争氛围。

目前保利发展淮海公司人才厚度区域领先，组织力明显提升，核心竞争力逐步增强，为公司实现高质量发展打下坚实的思想和人才基础。

洞悉时代趋势，才能成就经典。房地产行业正在经历新一轮调整，只有不忘初心、追求卓越，才能赢得长线胜利。保利发展始终坚持长期主义导向，为客户创造长期价值，深耕淮海7年间，保利发展为几万人造就品质家，接下来还将继续秉承公司“和者筑善”的品牌理念，脚踏实地做好产品，一心一意为客户服务，延续央企的匠心、匠人精神，为城市带来更多高品质作品。

(责编：曹淼、李源)

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