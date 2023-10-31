欧阳易佳

一排排深蓝色的太阳能光伏电板整齐的排布在沙漠间，板上是光伏发电，板下是中草药种植……在格桑领跑者光伏电站，工程建设者们正在库布其沙漠腹地不断扩大清洁能源版图。

“从‘不毛之地’到‘绿色宝库’，从‘沙进人退’到‘人进沙退’，通过生态修复、治沙改土相结合，格桑领跑者光伏电站持续改善沙漠生态环境，将曾经的金沙种植成了绿洲。”达拉特旗旗委常委、旗人民政府常务副旗长尚振飞说。

日前，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（以下简称《意见》），提出“构建新型能源体系，增强国家重要能源和战略资源基地保供能力”，为内蒙古进一步做好现代能源经济这篇文章，在中国式现代化建设中闯出新路指明方向、提供遵循。

近日，人民网记者跟随生态环境部的调研，走进内蒙古鄂尔多斯，看绿色发展、能源转型的“绿色答卷”。

固“黑”拓“绿” 废弃矿山变成“绿水青山”

现如今伊金霍洛旗内绿草如茵。受访者供图

走进鄂尔多斯高原东南部的伊金霍洛旗，绿草如茵，苜蓿和蛋白桑随风摇曳。

曾经将这里看作“采煤沉降区”的人们很难想象，得益于“绿色矿山+新能源+多产业”融合发展的部署要求，在传统煤炭资源向新能源的转型升级过程中，伊金霍洛旗发生了由“黑”变“绿”的转变。

伊金霍洛旗有着煤炭资源量多、质好、易采的能源优势，已查明煤炭资源储量约560亿吨，保有储量325亿吨，年产煤炭2亿吨，是全国第三大产煤县和国家重要的能源战略基地之一。

随着煤炭资源持续开采，煤矿采煤沉陷区和复垦区仍以每年约20平方公里的面积持续扩展。全旗矿山地质环境治理、土地复垦工作越来越成为生态环境保护的重点和难点，严重影响着矿山生态环境和可持续发展。

国土空间生态修复是推进新时期生态文明和美丽中国建设的重大举措，更是破解资源环境约束、促进鄂尔多斯市高质量发展的必然选择。

“伊金霍洛旗不只有煤，更有丰富的太阳能和风能资源。”神东煤炭生态环境管理中心主任王义说，“我们希望充分发挥新能源优势，改变‘靠山吃山’的态度，也让老百姓坐上绿色发展的‘快车’。”

矿山生态治理与新能源开发相结合，利用老旧矿山地形、光照等优势发展光伏发电项目……一座座废弃的露天煤矿与太阳“手牵手”，实现资源开发和绿色发展高效衔接，焕发出新的活力。

能源要“新”，生态更要“绿”。现在，天骄绿能50万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目全年设计发电能力约9亿千瓦时，电价按照0.2829元/千瓦时结算，可实现年产值约2.5亿元，可实现税收5000万元。截至目前，已累计发电约14.2亿度，已实现产值约4.01亿元。

“生态修复完成后，我们还将配套发展农业观光、果蔬种植等特色旅游产业，打造‘智能光伏田园综合体’。”伊金霍洛旗对于“绿色矿山”有着更为长远的愿景——完成全旗产业由“地下不可再生的黑色资源”变为“地上可再生的绿色资源”，“采煤沉陷区”变为“秀丽风景区”，“废弃矿山”变为“绿水青山”，成为共同富裕的“金山银山”的“四转变”。

目标为“零” 迎接更多“绿色伙伴”

零碳产业园航拍图。受访者供图

一侧是已经修建完毕的厂区，厂房内设备齐整、运行有序，有条不紊地生产出一件件高规格的新能源产品；另一侧，新厂房正在如火如荼的建设当中，将迎接更多“绿色伙伴”聚集于此。

“我们的目标是建成零碳产业园。”远景能源鄂尔多斯副总经理王尧向人民网记者介绍说。

何为“零碳”？零碳，并非“零二氧化碳排放”，而是“净零碳”，即通过减少碳排放、设计方案进行碳抵消等方式，达到碳的“相对零排放”。产业园区是现代工业制造业的重要载体，“零碳园区”代表着产业园区运营过程中的碳排放量全部中和，实现净零排放。

“零碳园区”何以打造？核心在于园区内能源结构的优化和升级。“园区拥有‘风光储氢’绿色能源供应体系，80%的能源直接来自风电、光伏和储能，另一部分为购入的绿电，能够实现电池制造100%使用绿色能源。”王尧说。

零碳产业园的建设仍是“现在进行时”。王尧透露，零碳产业园正在建设增量配电网，以实现大量绿色电力直接供给。“园区一期电池工厂已在去年4月投产，电池生产涉及的正极材料、负极材料以及电池组装这三个最主要的能源和电力消耗产业，现已全部落地。当前满负荷生产下所使用的绿色电力的占比超50%，在2025年将实现80%的绿电直接供给。”

目前，鄂尔多斯零碳产业园日产电芯3万只、单晶拉棒900根、单晶切片2000万片、单晶高效电池1500万片，日产值达到1亿元。到2023年底，可实现工业产值近300亿元、直接吸纳就业1.3万人。到“十四五”末，将实现“百亿度”绿电消纳、“上亿吨”碳减排积累、“千亿元”绿色工业产值，建成国家级新能源装备制造示范应用基地。

点“沙”成“金” 在沙漠筑造“绿色长城”

库布其沙漠的腹地，一望无际的光伏板。人民网 欧阳易佳摄

俯瞰库布其沙漠的腹地，一匹“骏马”映入眼帘，这片由19.63万块光伏板组成的光伏板图形电站，“奔腾”在一望无际的沙漠之上。

“在2019年，我们申请了吉尼斯世界纪录认证，成为目前世界最大的光伏板图形电站。”达拉特旗旗委常委、旗人民政府常务副旗长尚振飞说。

数据证明，这片“骏马电站”，不仅好看，还好用。据尚振飞介绍，基地装机规模达100万千瓦，年发“绿电”20亿度，节约标煤68万吨/年，减排二氧化碳165万吨/年，减排粉尘45万吨/年。

2022年初，《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》（以下简称《方案》）出台。《方案》提出，以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充，综合考虑采煤沉陷区，规划建设大型风电光伏基地。到2030年，建设规划风光基地总装机规模4.55亿千瓦。

借着这股“东风”，同年8月，库布其沙漠鄂尔多斯中北部系能源基地项目成功获批，成为国家“沙戈荒”基地首批首个项目。

项目建成后，每年向京津冀地区送电约400亿千瓦时。其中清洁能源占比50%以上，相当于节约标准煤约600万吨，减排二氧化碳约1600万吨。

在库布其沙漠的这片“蓝海”之下，更有光伏治沙的生态建设，项目在延伸“光伏+生态治理+有机农林+沙漠旅游”模式的基础上，进一步补充提升了沙漠研学、智能科普、光伏田园、生态牧业等产业功能。板上发电、板下种植，这片由光伏电板组成的“蓝色海洋”，成为了新能源开发的响亮“名片”。

“截至目前，我们共实施生态修复2.1万亩，套种紫穗槐、红枣、甘草等经济作物1.9万亩，规划建设600亩生态景观区，建设50米高的观光瞭望塔和牡丹园、玫瑰园等观赏植物园。”达拉特旗林草局副局长徐哲浩向人民网记者介绍，同时着手建设存栏2.5万头、占地1500亩、总投资1.7亿元的“牧光互补”高端肉牛标准化养殖项目，预计投产后将带动周边约1100户农牧民增收和20万亩青贮牧草种植，发展壮大村集体经济。

达拉特旗不仅是光伏发电的“领跑者”，还有效治理库布其沙漠面积达6万亩，对改善内蒙古自治区能源供给机构和推进库布其沙漠荒漠化生态治理贡献了“达拉特方案”。

回望库布其沙漠上的“骏马”，马蹄高扬，清洁美丽的绿色中国正奋勇奔腾、大步向前。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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