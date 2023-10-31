黄盛

普惠，即普遍的惠及，让更广大的人民群众获得微小、确切且有幸福感的实惠。近期，国务院印发了《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，为未来五年我国高质量的普惠金融体系画出了“规划图”——让经营主体融资更加便利，金融支持乡村振兴更加有力，金融消费者教育和保护机制更加健全。

回望来路，普惠金融在积极服务老年人、农民、新市民、低收入人口等群体上发挥了哪些作用？展望未来，金融如何在普而后惠上更好地发挥“活血”功能？

精准化惠民济困

普惠金融产品保障为民

每每说到自己的儿子，家住重庆市璧山区的钟女士就禁不住落泪——23年前，钟女士的儿子在自家楼梯间摔倒，导致颈椎脊髓断开、高位截瘫。衣不解带地照顾瘫痪的儿子，成为钟女士这些年的常态。

直到今年6月，钟女士从邻居那里听说其家属在享受长护险待遇，便前往重庆璧山区长期护理保险服务大厅咨询情况。在服务大厅工作人员帮助下，钟女士迅速完成了相关资料准备，完成评估后在7月1日起开始享受居家个人护理待遇——每天得到40元的护理费。

“由于儿子的身体情况，过去根本没有保险可以买到。”钟女士告诉人民网财经，一天40元的长护险对于自己如今的家庭来说就是一束暖心的光。

重庆市璧山区长期护理保险服务大厅。人民网 黄盛摄

在璧山区，长期护理保险试点工作在2022年1月1日启动，并建立起长期护理保险服务标准化大厅，将长护险咨询、申请、受理、评估等业务服务集中经办，实现“一站式”办理。截至今年8月底，璧山已为包括钟女士儿子在内的438名申请人完成了长护险受理失能人员评估，其中达到重度失能评估标准的361人，发放护理待遇323万余元，不断为区内失能、半失能及失智群体提供有力保障。

享受到保险服务的，还有今年49岁的郑女士。近年来，她为治疗双眼视神经萎缩症，已经把积蓄花光了，丈夫唐先生又痛风严重，无法正常劳动。生活本就紧张的她，又在今年5月查出患有乳腺癌。

不过好在郑女士曾在重庆市大足区妇联的宣传下，花了100元投保了女性安康保险。她通过社区书记将自家的情况告知了中国人寿寿险大足区支公司政保服务专员李萍。李萍第一时间协助她准备申请材料，帮她完成了5万元理赔。目前，获得理赔后的郑女士已经完成了手术，正在进行后期康复治疗。

据了解，在重庆大足，女性安康保险已为6万人次特定女性群体提供约60亿元的保险保障，受益女性群众360余人，理赔金额1500余万，有效筑牢妇女健康保障救助体系。

优化服务流程

提高普惠金融服务水平

在多元化金融普惠产品服务普罗大众的过程中，服务始终是重要且关键的一环。特别是丰富多样的普惠金融保险保障，“最后一站”的理赔服务直接关系着人民群众对金融服务的认同感、获得感。

在重庆海吉亚医院，学平险“一站式”理赔直付结算服务，让投保人在就医时通过扫描二维码完成简单的身份登记和服务授权，即可享受免报案、免资料、免临柜、免等待的主动理赔服务，将投保人的理赔申请变为保险主动服务。

“孩子前几天反复腹痛加重、全身瘀斑，在海吉亚医院诊断为过敏性紫癜。在办理入院过程中，医院得知孩子是中国人寿学平险承保客户，就介绍了这里学平险‘一站式’理赔直付服务，帮我扫描二维码完成身份登记及服务授权。”正在办理出院手续的蒋妈妈告诉人民网财经，孩子总医疗费用大约2548元，通过“一站式”理赔结算服务，医保报销大约975元，学平险理赔大约315元，医保与商保在结算时直接抵扣医疗费，自己仅支付大约1258元。

海吉亚医院学平险“一站式”理赔直付服务公示牌。人民网 黄盛摄

搭建高水平公立医院及其特需医疗部分与保险机构的对接平台，促进医、险定点合作，将基本医保、城乡居民大病保险、商业健康保险与医疗救助等有效衔接，也是金融机构提高普惠金融服务水平的重要方向。

在重庆璧山妇幼保健院，与公立医院对接的“就近办”商业健康保险理赔，正在成为现实。在医院就医的患者，医保结算后便可同步完成商业健康保险理赔问询、报案、资料递交等“一站式”服务。

对于“一站式”服务，在璧山中学就读、投保国寿学平险的冯同学感受颇深。今年9月，她因急性化脓性阑尾炎在璧山区妇幼保健院住院治疗，共计住院5天。在出院结算时，冯同学的母亲看见设在医院的中国人寿理赔结算窗口，便在工作人员的帮助下提供了证件信息以及出院结算的相关资料，不到半个工作日便收到了大约2850元理赔金。

系统化助企纾困

综合金融服务帮扶中小微

目前，我国已经出台了一系列支持中小微企业创新发展的优惠政策，降低企业经营成本、支持企业融资、鼓励吸纳就业。社会各界也在持续创新具体举措，更加系统、精准地“浇灌”中小微企业。

国务院日前印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，构建与经济社会发展相适应的小微企业金融服务体系，加大信贷投放、保险保障力度，拓宽直接融资渠道，提高小微企业服务覆盖面、可得性、便利度。

如何让中小微企业获得服务的便利度更强？相较于传统金融服务，综合金融服务可以通过服务资源的整合或协同，“一站式”满足中小微企业多元化的需求，降低企业获取多类别金融服务的成本，更好为企业送去“及时雨”。

在重庆，中国人寿发挥综合金融优势，集团旗下保险、投资、银行三大业务板块协同为企业提供及时多元金融服务。重庆海林生猪发展有限公司负责人记得，广发银行重庆九龙坡支行联合中国人寿财险九龙坡支公司为其提供流动资金贷款，广发银行重庆九龙坡支行为他们设计匹配的授信方案，用时不到一个月就批复了500万元流动资金贷款，帮助企业日常经营顺利进行。重庆春吉果业有限公司因为销售回款滞后，化肥农药等生产必需品的购买受到影响，1800亩果园面临施肥难题。广发银行重庆分行了解情况后，创新通过办理农村土地经营权抵押贷款来帮助企业实现融资200万元，化解了果园困境。

在信贷支持外，中小微企业的生产经营，也需要企业和员工的全方位保障体系。其中，重庆大足区经信委和中国人寿寿险重庆大足支公司联合推出了企业员工福利计划，提升中小微企业安全生产经营保障水平，每年服务实体企业500余家，承保人数11000余人，每年提供保险保障约20亿元。

“公司有6名员工获得了意外伤害保险的理赔服务，理赔金额13879.87元，减轻了员工和企业的负担。”重庆华永金属表面处理有限公司财务经理黄先生记得，去年公司同事胡大姐在上班时因意外摔倒导致锁骨骨折，治疗费达12075.54元，医保报销了8417.68元，公司为员工投保的意外伤害保险赔付了医疗费3202.07元，住院津贴赔付270元，共计赔付3472.07元。

针对长期困扰中小微企业的“融资难、融资贵”和“保障不充足”的双重难题，银行保险行业一直增强普惠性，发挥综合金融服务优势，从多角度支持小微企业等经营主体发展，强化政策措施实施效果跟踪，为中小微企业纾困解难，激发企业发展活力。

在不少行业人士看来，改善金融体系治理，更好满足人民群众和实体经济的金融需求，需要金融业不断创新综合金融服务产品，让金融活水滋润到农村地区、小微企业、低收入人口等重点群体的“心坎上”，持续提升满意度，让人民群众感受更温暖，以推动经济增长的社会可持续性。

(责编：孙红丽、吕骞)

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