中央气象台：华北中部等地有重度霾 新疆内蒙古黑龙江等地有雨雪天气
2023年10月31日09:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京10月31日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，10月31日至11月2日，华北中南部等地将有轻到中度霾天气，其中华北中部等地有重度霾。11月2日夜间起，受冷空气影响，上述地区大气扩散条件逐渐转好，霾天气减弱消散。
此外，10月31日早晨至上午，天津南部、河北中南部、山东北部等地有大雾，天津南部、河北中南部等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。
未来三天，新疆北部、内蒙古东部、东北地区中北部多雨雪天气，新疆阿勒泰地区、内蒙古东北部、黑龙江中西部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中央气象台：华北中部等地有重度霾 新疆内蒙古黑龙江等地有雨雪天气
- 人民网北京10月31日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，10月31日至11月2日，华北中南部等地将有轻到中度霾天气，其中华北中部等地有重度霾。11月2日夜间起，受冷空气影响，上述地区大气扩散条件逐渐转好，霾天气减弱消散。…
- 评论
- 关注