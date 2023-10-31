人民网北京10月31日电（记者杨虞波罗）据中央气象台消息，10月31日至11月2日，华北中南部等地将有轻到中度霾天气，其中华北中部等地有重度霾。11月2日夜间起，受冷空气影响，上述地区大气扩散条件逐渐转好，霾天气减弱消散。

此外，10月31日早晨至上午，天津南部、河北中南部、山东北部等地有大雾，天津南部、河北中南部等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。

未来三天，新疆北部、内蒙古东部、东北地区中北部多雨雪天气，新疆阿勒泰地区、内蒙古东北部、黑龙江中西部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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