人民网北京10月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年10月31日9时10分，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮全部安全顺利出舱，健康状态良好。

至此，航天员景海鹏圆满完成了第四次飞天旅程，累计在轨执行任务时间超过200天，是目前为止执行飞行任务次数最多的中国航天员。

我国首位航天飞行工程师朱杨柱和首位载荷专家桂海潮也圆满完成首飞之旅，标志着我国现有3种类型航天员均已完成飞行考核和实践检验，为工程后续发展建设和大规模开展空间科学实（试）验打下良好基础。

(责编：赵竹青、吕骞)

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