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报告预测：2023年全球经济增长进一步放缓 全球通胀压力仍然存在

2023年10月29日13:32 | 来源：人民网
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人民网广州10月29日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，发布了《IFF2023年全球金融与发展报告》（以下简称报告）。报告预测，2023年全球经济增长进一步放缓，预期增长3.1%，低于2022年的3.4%。2024年，全球经济增长预计将保持在3.1%的疲软水平。

IFF学术委员、亚洲开发银行前副首席经济学家庄巨忠表示，由于各国大幅收紧货币政策以遏制通胀，2023年，全球经济增长在2022年大幅回落之后进一步放缓。目前市场的共识是，2023年全球经济将增长约3.1%，低于2022年的3.4%（使用按购买力平价汇率计算的国家权重）。其中发达经济体将增长1.5%，发展中经济体将增长4.1%。

报告认为，大多数国家的货币紧缩周期可能在2024年结束。然而，紧缩的货币和金融状况仍将继续，将继续抑制需求增长从而限制全球复苏的步伐。在此背景下，预计2024年全球经济将增长3.1%，其中发达经济体将增长1.3%，发展中经济体将增长4.3%。

报告指出，在主要区域经济体中，亚洲发展中国家2023和2024年均将增长5.2%;欧盟将分别增长0.8%和1.5%;拉丁美洲和加勒比地区是2.4%和2.4%;中东和北非是2.9%和3.2%;北美是1.9%和1.2%;撒哈拉以南非洲是3.6%和4.1%;东盟是4.6%和4.9%;金砖国家是4.9%和4.6%;G20集团是3%和2.9%;“一带一路”经济体2023年、2024年将分别增长3.7%和3.9%。

报告还对全球主要经济体今年和明年的经济指标进行了预测。

在主要经济体中，美国经济2023年预计将增长2%，稍低于2022年的2.1%。2024年预计美国经济增长将放缓至1.2%。美国未来经济增长面临的主要风险在于，如果货币紧缩结束得太早，会导致通胀再度飙升；如果货币紧缩结束得太晚，经济会陷入衰退，导致更多的银行倒闭并加剧金融的不稳定。

在欧盟三大成员国中，法国经济在2023年和2024年预计将分别增长0.9%和1%，意大利两年均增长0.7%，德国经济2023年预计将萎缩0.4%，但2024年预计将增长0.9%。由于潜在的通胀压力仍然很大，欧洲央行预计将继续其紧缩的货币政策，并在较长时间内将利率维持在当前水平，以实现2%的通胀目标。

报告指出，全球通胀压力仍然存在，但在货币和金融状况收紧的情况下有所缓和，2024年可能进一步放缓。目前市场的共识是，全球通胀率将从2022年的9.2%降至2023年的7%，发达经济体的通胀率将从2022年的7.3%降至4.6%，发展中国家的通胀率将从2022年的10.6%降至8.6%。预计2024年全球通胀率将降至5.8%。发达经济体的通胀率将从4.6%降至2.8%，发展中经济体的通胀率将从8.6%降至7.8%。

报告建议，国际社会应共同努力应对短期和长期挑战。全球的政策重点包括：继续遏制通货膨胀，同时保持金融稳定，实现全球经济的软着陆;致力于重整公共财政，同时保护弱势群体;加快结构性改革，消除长期增长的制约因素;加强国际合作，奉行多边主义应对共同挑战，包括减少贫困、保护环境和减缓气候变化、解决跨国冲突和缓解地缘政治紧张局势。

(责编：罗知之、高雷)
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