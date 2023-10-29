人民网北京10月29日电 （记者许维娜）10月28日，由中国自动化学会主办的2023国家工业软件大会在浙江湖州开幕，大会以“工业软件·智造未来”为主题。与会嘉宾共同探讨了工业软件领域前沿理论和技术创新应用问题，共同谋划了我国工业软件未来发展之道。

中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁在致辞中表示，作为工业世界的神经网络，工业软件不再是单一的工具，而是一个个强大平台，形成了支撑现代工业的生态。新一轮科技革命、产业变革深刻影响着产业生产方式和产业生态，工业软件发挥着举足轻重的作用，改变了世界的发展。

浙江大学党委书记任少波表示，培育壮大工业软件是我国主动适应和引领新一轮科技革命与产业变革，坚持走好中国特色新型工业化道路，加快构建现代化产业体系的战略性基础支撑。

湖州市委副书记、市长洪湖鹏说，当前，科技创新已经成为制胜发展的关键变量，希望大家选择湖州、走进湖州，做湖州发展的“最佳合伙人”，在这片创新创业的热土上双向奔赴、彼此成就。

中国工程院院士、重庆邮电大学名誉校长邬贺铨作了题为“大模型与小切口”的主旨报告。报告指出，工业互联网由两部分组成，底层是早于工业互联网概念就有的由嵌入式操作系统管理的现场级工控系统，上层是企业级操作系统管理的工业互联网平台及行业应用。工业软件是AI大模型赋能工业场景的重要载体，将大模型缩简为MaaS（模型即服务）模块以小切口方式介入到PaaS和SaaS间，既丰富了企业级操作系统功能，又降低了中小企业使用大模型的门槛。现场级工控系统是大模型应用的新赛道，但需要以创新来化解实时性和精准性及轻量化的挑战。

(责编：罗知之、高雷)

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