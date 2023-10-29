人民网北京10月29日电 （欧阳易佳）“科技创新在党和国家事业全局中的地位提升前所未有，科技赋能成为农业强国建设的显著标志。”近日，第四届农业节水和农村供水技术发展论坛举行，中国农业节水和农村供水技术协会会长、中国工程院院士康绍忠在会上表示，水安全是粮食安全的基础，在水资源严重紧缺条件下要保障国家粮食安全用水，必须藏粮于水，夯实国家粮食安全的农业用水保障；必须藏水于技，通过科技创新和技术进步，减少单位食物生产的净耗水和灌溉用水，走技术进步替代灌溉用水增加之路。

康绍忠认为，高水效农业是未来农业的发展方向，在数字化、网络化、智能化的新发展格局下，数字赋能节水，发挥实时遥测感知、同步传输、数据融合、实时预报等现代技术，提升农业高效用水科技创新能力。要破解作物生命需水信息高通量表型诊断与高水效靶向立体调控、水—土—气—生系统耦合与结构解析、农业水网智慧管控、超大规模化系统高端节水装备等基础性和技术性“卡脖子”难题，为高水效农业快速健康发展提供科技支撑。希望大家深入交流研讨，推动节水供水科技创新，为农业强国建设贡献力量。

在主论坛上，中国工程院院士尹飞虎对滴灌水肥一体化技术应用推广成效进行了总结分析，对应用推广过程中存在的问题提出了解决方向及方法。他提到，大力发展节水灌溉是国家重要战略和农业现代化发展方向。滴灌水肥一体化技术是一种广普的节水节肥、高产高效技术，干旱半干旱、季节性或突发性缺水地区的洼地、坡地、山地等都适用，适宜使用滴灌的作物种类也很广泛，滴灌水肥一体化技术应用前景广阔。

云南省水利厅厅长胡朝碧表示，本次会议在云南举行，是对云南省农业节水和农村供水工作的充分肯定。要把农业节水和农村供水工作放在水利改革发展的优先位置，在“打造‘新时代元阳梯田’，保障粮食安全”“实施城乡供水两个‘三年行动’，增强民生福祉”“全面推进农业水价综合改革，促进可持续发展”等方面推动工作落实，农业节水和农村供水工作取得了显著成效。

全国节水办一级巡视员颜勇表示，要深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，实施全面节约战略，落实国家节水行动，为农业强国建设提供坚实水安全保障。“我国农业节水发展空间广阔，是推进节水型社会建设的重点领域。希望协会充分发挥专家团队及会员单位的优势，建立‘政产学研用’深度融合平台，加强节水技术研发应用，抓好科技成果转化，加快农业领域节水标准编制（修订）和农业节水体制机制创新研究，推进监测、计量、评价、考核等用水精细化管理在农业节水业务中的应用研究推广，推进节水产业发展。”

“种子的萌发离不开水，一般的种子要吸收相当于自身重量18%的水才开始发芽，吸水40%重的水才能正常发芽，可以说水是种子的命根子。”全国农业技术推广服务中心党组书记张晔认为，当前要解决两个关键问题：一是推进灌溉方式转型升级，用好天然降水、地表水和地下水这“三滴水”，发展高水效农业，进一步提高水分生产力，让较少的水产更多的粮；二是探索技术储备、集成创新、评价验证、协作协同机制，开展技术熟化攻关，加快农业科技成果集成转化，探索农技推广服务机构转型发展。

水利部农村水利水电司二级巡视员刘云波介绍了当前农业节水和农村供水现状及存在的问题。他认为，农业节水供水科技创新是多学科交叉领域，需要拓宽视野、开阔思路，聚焦农业水价综合改革、高标准农田建设、农业面源污染、农村供水高质量发展及“双碳”目标等方面，区分地区差异，找准着力点、突破口，适应现代农业发展，补齐农村饮水安全短板。

(责编：罗知之、高雷)

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