人民网北京11月5日电 （记者赵竹青）2023世界互联网大会乌镇峰会开幕在即，大会和分论坛的议程也陆续公布。20个分论坛聚焦“合作与发展”“技术与产业”“治理与愿景”和“人文与社会”四大板块，通过思想力碰撞和开放的国际化讨论，进一步深入探讨大会主题：“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”。

其中，“算力网络协同创新论坛”将于11月9日上午在乌镇云舟宾客中心水天阁举行。论坛由GSMA（全球移动通信系统协会）主办、IBM和人民网协办，并由金砖国家未来网络研究院中国分院、华为公司和中兴通讯支持。

随着数字经济时代全面开启，算力正以一种新的生产力形式，为千行百业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的驱动力。算力网络作为算力的主要载体，是支撑数字经济发展的重要基础设施。算力网络协同创新论坛将汇聚国际组织、政府机构、院士专家、运营商、科技企业、云计算和算力网络技术厂商以及上下游企业，共同探讨算力网络的产业格局和价值链，探寻算力网络在数字经济发展中如何发挥作用、并展望在人工智能和绿色可持续发展背景下算力网络的未来。

主题演讲：大咖云集，探讨算力未来和赋能效应

工业和信息化部、中央网信办等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。移动产业以及科技企业在算力网络协同创新方向上如何发挥更积极的作用？如何有序推进算力网络的布局和建设？算力网络产业链以及更广泛的生态如何实现协同创新？

针对这些热点问题，院士专家、运营商代表和科技企业高管等将从技术趋势、算网融合、未来算力发展的全方位角度，探讨算力远景，部署未来发展。

此外，来自中外算力产业链创新企业的嘉宾也将分享如何推动算力网络应用落地，加速千行百业数字化转型的行业实践。

圆桌讨论：展望价值链，构建人工智能和绿色可持续算力

人工智能大语言模型、智能制造和自动驾驶等领域的突破，清晰地描绘了各行各业对更强大计算能力日益增长的需求，以及未来数字基础设施的范式转变。

在论坛的价值链和产业格局讨论中，学术界、企业界和行业组织等代表将通过圆桌对话方式，进一步深入探讨算力基础设施对数字经济的价值，包括产业应该如何分工合作，实现算网协同发展，以及人工智能如何赋能算力网络，未来又如何实现更高效、更环保的算力服务。

分论坛旨在通过广泛参与和积极讨论，碰撞算力网络生态创新火花，推动算力网络产业的协同高速发展，加强全球交流，分享各地区算力网络发展的有益经验，并为未来标准开发、国际规范协同奠定基础。

(责编：赵竹青、吕骞)

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