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我国自贸试验区再“迎新” 七次扩容增至22个

刘 萌
2023年11月01日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：我国自贸试验区再“迎新” 七次扩容增至22个

10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，努力打造促进中西部地区高质量发展的示范样板，构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡，为共建中国—中亚命运共同体作出积极贡献。

自2013年中国首个自贸试验区在上海挂牌，此次新设新疆自贸试验区已经是自贸试验区第七次扩容。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时表示，经过七次扩容，我国自贸试验区已经有22个，覆盖了我国东部、中部和西部地区，对外辐射的范围进一步扩大。

《方案》从加快转变政府职能、深化投资领域改革、推动对外贸易创新发展、打造开放型特色产业体系、深化金融服务和开放创新、建设联通欧亚的综合物流枢纽、深化向西开放多领域交流合作、深化人才发展体制机制改革等八方面提出25条任务和措施。

在打造开放型特色产业体系方面，《方案》提出，依托传统优势特色产业，加大中小企业特色产业集群培育力度，促进中小企业专精特新发展；支持承接中东部先进装备制造业产业转移；带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系等。

在深化金融服务和开放创新方面，《方案》提出，支持境外金融机构在自贸试验区依法依规新设银行、保险、证券等法人金融机构；完善债券融资支持机制，推动企业发行绿色公司债券、绿色债务融资工具等；扩大出口信用保险覆盖面，支持自贸试验区内企业通过“单一窗口”、跨境金融区块链服务平台等开展线上保单融资；依托双边政府间合作平台和联动机制，推动与共建“一带一路”国家在大宗商品贸易、境外承包工程、边民互市等领域开展人民币跨境结算等多项任务和措施。

“《方案》在金融方面有三个特色：一是发展绿色金融；二是发展科技金融；三是金融支持共建‘一带一路’。”肖本华表示，通过金融开放创新，可以加强我国同中亚国家的资金融通，推进我国与这些国家的经贸往来。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟对《证券日报》记者表示，一方面，《方案》提出了鼓励金融机构创新产品和服务的措施，加强金融科技与实体经济的融合，满足了实体经济对金融服务的多样化需求。另一方面，《方案》提出了继续扩大金融业对外开放的具体措施，如简化外资银行准入条件、扩大金融市场准入等，以吸引更多外资金融机构进入中国市场，促进金融业的开放和竞争，推动金融扩大对外开放和实现高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)
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