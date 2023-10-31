人民网北京10月31日电 （记者杜燕飞）“今年前三个季度，有色金属行业发展扎实推进，发展质量稳步提升，呈现稳中向好的态势更趋明显。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森30日在三季度新闻发布会上表示。

据陈学森介绍，前三季度，规模以上有色金属企业工业累计增加值同比增长6.2%，增幅较上年同期提高1.4个百分点，较全国规模以上企业工业增加值增幅高出2.2个百分点。其中，对行业增加值贡献较大的是有色冶炼与压延加工前三个季度增幅达到7.8%，高于规模以上有色金属企业工业增加值增幅1.6个百分点。

具体来看，前三个季度产量平稳较快增长。三季度，十种常用有色金属产量为1863.7万吨，比二季度产量1828.6万吨增加了35.1万吨。前三季度，十种常用有色金属产量5501.7万吨，按可比口径计算同比增长6.8%。

前三季度固定资产投资增速高于全国工业水平。前三季度，有色金属工业完成固定资产投资较去年同期增长14.1%，增幅较上半年扩大1.7个百分点，较全国工业投资高5.1个百分点。其中，有色金属矿山采选完成固定资产投资增长34.3%，冶炼压延加工完成固定资产投资增长9.9%。今年以来，光伏、风电、锂电、新能源汽车等所需高新金属材料投资及有色金属矿山投资增幅较快，是拉动有色金属工业固定资产投资增长的两个重要因素。

前三季度有色金属原料进口持续增长，铝材等出口量同比下降，但三季度环比出现增长。同时，主要有色金属品种价格涨跌明显分化。铜价由跌转涨，铝价降幅收窄，工业硅价格下跌。电池级碳酸锂价格大幅度下跌。

在此背景下，前三个季度，10560家规上有色金属工业企业实现利润总额2085.3亿元,比去年同期下降10.4%，降幅比上半年收窄24.7个百分点，比一季度收窄35个百分点，但降幅仍大于全国规模以上工业企业降幅1.3个百分点。

“展望四季度，国内前期出台的一系列稳增长政策将持续显效，有针对性的储备性政策有望及时出台实施，服务消费潜力继续释放，高技术和民间制造业将支撑制造业投资较快增长，经济内生增长动力将进一步增强。”陈学森说，总体看，四季度我国经济有望继续向常态化运行轨道靠拢、回归。

据他介绍，根据协会对宏观经济环境的判断，尤其是对今年以来国内外有色金属产业运行特点的分析，结合协会发布的各项景气指数报告，预计四季度及全年有色金属工业生产、投资继续保持增长势头，主要有色金属价格有望在当前价位维持震荡态势、规上有色金属企业效益有望进一步改善。

“按月报统计口径，今年全年有色金属工业增加值增幅及十种常用有色金属产量增幅均有望在6%左右；全年有色金属行业固定资产投资增幅有望维持在10%左右；全年铜铝等矿山原料进口有望保持增长，未锻轧铝及铝材出口降幅也有望放缓；全年主要有色金属价格降幅进一步收窄，部分金属品种年均价也有望与上年持平或略有增长；全年规模以上有色金属企业实现利润总额有望达到甚至超过3000亿元。”陈学森表示。

(责编：王震、吕骞)

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