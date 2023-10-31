深圳首台双通道泥水平衡盾构机在深大城际始发
2023年10月31日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （焦磊）10月30日，伴随着“初心号”双通道泥水平衡盾构机刀盘缓缓转动，由中铁隧道局承建的深圳机场至坪山段工程（以下简称“深大城际”）2标白大区间1号工作井至大运站区间隧道盾构机顺利始发，标志着深大城际2标进入盾构隧道施工新阶段。
据介绍，此次始发的双通道泥水平衡“初心号”盾构机由中国中铁为深大城际工程量身研发，刀盘直径达9.13米，整机全长约150米，总重达1400吨，这是此类型盾构机首次在深圳城市轨道交通投入使用。该盾构机搭载双通道掘进系统，可根据不同地层灵活切换掘进模式，能够较好的适应特殊复杂地质条件掘进工作，具有安全、高效、节能、环保等显著优点。
据了解，深大城际2标白大区间1号工作井至大运站区间为双洞单线隧道，左右线盾构掘进超过5千米，该盾构区间具有埋深大、水压高、硬岩距离长、岩溶强发育等施工难点，先后多次下穿建筑物，风险源较多，施工难度大。为确保此次盾构机安全顺利始发，中铁隧道局提前谋划，系统梳理施工风险与重难点，对盾构施工方案及应急预案等进行多次论证优化，精心筹划盾构机进场、组装、验收等准备工作，组织开展岗前技术培训、技术交底和安全教育培训，对关键工序、重点岗位人员进行岗前培训，严格落实技术交底工作，为盾构始发奠定坚实基础。
深大城际线路起于T4枢纽站，一期工程止于聚龙站，全长约68.8千米，设站11座，设计时速160千米，远期延长至大亚湾站，是粤港澳大湾区“一小时城轨交通圈”的重要组成部分，其中深大城际2标是同期实施的“四线六标”项目中投资规模最大、线路最长的标段。
(责编：王震、吕骞)
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