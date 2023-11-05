人民网北京11月5日电 （记者赵竹青）光子产业被认为是未来信息产业的基石、我国高端制造业的核心关键之一。近日，《光子时代：光子产业发展白皮书》（以下简称《白皮书》）在2023全球硬科技创新大会上发布。《白皮书》显示，全球光子产业发展逐渐进入快速增长期。

《白皮书》指出，电子芯片是利用电子来生成、处理和传输信息的，光子芯片则是利用光子来生成、处理、传输并显示信息的。随着全球集成电路产业发展进入“后摩尔时代”，其进一步提升的难度与时间成本都非常之高。在面向“后摩尔时代”的潜在颠覆性技术里，光子芯片已进入人们的视野。其所具有的高速度、低耗能、工艺技术相对成熟等优势，能够有效突破传统集成电路物理极限上的瓶颈，满足新一轮科技革命中人工智能、物联网、云计算等产业对信息获取、传输、计算、存储、显示的技术需求。国际巨头正投入大量资源进行研发，目前已对传统芯片形成部分替代，并在5G通信、大数据中心等领域开拓了大量新应用。

《白皮书》显示，截至2020年，全球有四分之一的国家参与光子产业链分工，共有4842家企业研发、生产和销售光子核心器件和产品，其中，中国（1804家）和美国（946家）合计占据了一半以上的市场份额。2021年，全球光子产品全年收入已经超过2.1万亿美元。

《白皮书》提到，世界各主要国家均在光子技术和产业的发展中竞相追逐。我国光子产业发展水平与世界处于并跑阶段，在光子基础理论研究和技术发展方面具有一定的优势。中国拥有世界规模最大的从业人数，光子产业在2012年到2020年的复合增长率已经接近23%，光子产品全球份额也从2005年的10%提升到2019年的30%。

《白皮书》由中国科学院西安分院、陕西省科学院和西安高新技术产业开发区管理委员会指导，陕西光子创新中心、陕西光电子先导院等单位联合编写。

(责编：赵竹青、吕骞)

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