人民网北京11月5日电 （记者赵竹青）在近日举行的2023年工业信息安全大会上，《中国工业信息安全产业发展态势研究（2022年—2023年）》发布，深度剖析了现阶段我国工业信息安全产业发展面临的挑战，对产业发展趋势进行了科学预测。

国家工业信息安全发展研究中心副主任李丽表示，我国工业信息安全市场需求不断增长、产业生态逐渐完善，整体产业规模呈持续增长态势。2022年我国工业信息安全产业规模达204.86亿元，市场增长率达21.62%。

针对未来产业发展趋势，李丽认为，随着智能制造全面推进，政策对工业信息安全市场发展的带动力持续提升；自适应与网络弹性成为工业信息安全防护关切的热点，内生安全逐步显现；随着5G、物联网等在工业领域的深化落地，以及相关法律要求的合规驱动，多元主体将纷纷布局工业信息安全业务。

此外，“工业领域数据保护与安全测评”工信部重点实验室在会上揭牌。实验室将聚焦工业领域数据安全保护需求，重点开展基础技术攻关、产品与服务测试、支撑平台建设、数据共享及开发利用等研究任务，促进工业领域数据安全保障能力提升。

(责编：赵竹青、吕骞)

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