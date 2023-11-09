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跨越山海之远，共赴进博之约。

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）如约而至。

154个国家、地区和国际组织的来宾，289家世界500强和行业龙头企业参展……一组组数据，不仅刷新进博会的成绩单，也在持续打开中国共享开放的新格局。

进博会期间，人民网推出《进博夜话》栏目。人民网记者 马天翼摄

“进”而有为，“博”采众长。

第六届进博会期间，上海市杨浦区委常委、常务副区长尼冰，英特尔公司副总裁、英特尔中国区公司事务总经理周兵，人民网副总编辑孙海峰通过线下的圆桌讨论，中国电子学会副秘书长梁靓通过在线交流的方式，做客人民网《进博夜话》。嘉宾们讲述外企在华感受中国改革开放的力量，共话数字经济新未来，见证中国与世界的“双向奔赴”。

“老朋友”共赴进博之约

六年进博会，黄浦江畔的“四叶草”，如同一座夜空中准时燃亮的灯塔，吸引着全球的目光，世界看到了中国扩大开放的铿锵决心，同各国共享机遇的满满诚意，为艰难复苏的世界经济注入强大能量。

“作为世界上唯一一个以进口为主题的国家级综合性展会，进博会越办越专业，规模越来越大。”在周兵他看来，6年的时间，中国、进博会和英特尔都在成长。

“进博会为企业提供了一个了解中国经济贸易政策、与客户直接沟通的绝佳机会。”周兵认为，一方面，通过虹桥论坛，企业可以获得关于全球数字贸易和数字技术发展的前沿信息。另一方面，专业观众和专业采购团的参与，也有利于企业把握市场需求。

越办越好的进博会，是观察中国坚定推进高水平开放的窗口。孙海峰表示，进博会是“买全球、卖全球、惠全球”的重要平台，汇集了来自世界各地的参展国、参展商和中国的采购商、消费者，不仅为外国企业开辟了进入中国市场的绝佳通道，也让中国消费者得以享受全球最优质的产品。

上海市杨浦区委常委、常务副区长尼冰。人民网记者 马天翼摄

“进博会既是中央交给上海的一项重要的战略任务，同时也是上海的一次重大的机遇。”尼冰说，“杨浦区主动融入进博，抢抓进博的机遇，把进博的‘溢出效应’发挥到最大。”

杨浦区与进博会的“双向奔赴”，激活了外贸经济一池春水。尼冰介绍，近年来，杨浦区大力引进跨国公司地区总部、研发中心、数字经济、科技服务等现代服务业，吸引了一批世界500强和行业龙头企业落户，每年吸引外资10亿美元以上。

共建数字高质量发展之路

2023年，国务院《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，一系列关于优化外资营商环境的政策相继靴子落地，为吸引外商投资、激发开放活力奠定了坚实的基础。

杨浦区持续擦亮“上海名片”，为融入进博、放大进博的“溢出效应”做足了准备。

“为了吸引更多外资外企，发展开放型经济，自第一届进博会开幕以来，我们每年都会更新优化营商环境的新举措，目前已经是6.0版本。”尼冰介绍，今年杨浦区提出了对标国际营商规则、提升企业竞争力等行动，共160项任务，旨在促进环境“宜商”、政策落实。

英特尔公司副总裁、英特尔中国区公司事务总经理周兵。人民网记者 马天翼摄

英特尔已经在上海深耕数十年，在周兵看来，上海良好的营商环境是保障外资企业发展的直接原因，特别是新技术手段的运用，极大地提高了进出口报关通关的效率，既便利于商品流通，更彰显了数字技术的重要性。

诚然，优化营商环境、保障外商投资企业国民待遇、提高投资运营便利化水平有助于更好开拓数字经济的机遇，并为数实融合提供更强动能。2017年，“数字经济”首次出现在国务院政府工作报告中。2022年，数字经济占GDP比重达到41.5%，已经成为国民经济的重要支撑。

周兵表示，英特尔始终重视发展数字经济，希望将人工智能技术引入个人计算领域，并探索如何运用数字经济改造数字生产的环节。

“发展数字经济既是技术逻辑的必然，也是杨浦区发展趋势的必然。”尼冰介绍，目前，杨浦的数字经济营收贡献较大，作为核心产业的软件与信息技术服务业年度营收占上海市的六分之一，未来将继续以数字化经济为核心，着力打造创新型现代化产业体系。

中国电子学会副秘书长梁靓认为，数字经济和智能产业的发展正在深刻改变着全球要素资源的配置方式、产业发展的模式和人们的生活方式，中国企业必须抓住这次全球科技革命的浪潮。

“一方面，加大科技创新的投入，为全球生产生活改变创造更好的产品。”梁靓说，“另一方面，打开全球合作的窗口，努力和全球各国的企业一起共同创造更好的发展模式，共同提供更好的生产生活服务，共同推动全球经济的发展。”

携手共创未来机遇之路

今年是改革开放45周年，也是“一带一路”倡议提出10周年。这期间，中国持续推进高水平对外开放的态度从未改变，推动经济高质量发展的决心从未动摇，始终与世界共享更多开放发展新机遇。

尼冰认为，从知识到科创，再到以数字经济为主导，杨浦不断调整自身定位，锚定经济发展方向，未来将会着力进一步激发科技创新的策源力、创新生态的生长力，提升科技创新企业、产业的竞争力，以及营商环境的吸引力。

周兵表示，数字经济是中国经济发展的重要引擎，数字产业合作大有可为，但发展数字经济对算力的巨大需求、数字化转型的不平衡等问题也会制约数字经济的发展。

“英特尔将加强与各大中小型企业的合作，努力深入到各个行业中，积极探索数字经济的可持续发展道路。”周兵介绍说，让数字化转型成为“看得见、摸得着、可持续”的进步，从而提升发展的内驱力。

中国电子学会副秘书长梁靓。人民网记者 马天翼摄

梁靓认为，进博会不仅是一个窗口，更多是桥梁、纽带和合作的平台。“从科技到产业，从展区到市场，依托于进博会的平台，我们能够在标准制定、创新产品、产业发展的模式，包括与实体经济各种场景的融合上，未来有更多、更好的合作和发展的空间。”

目睹一系列中资、外资企业“手拉手”，大中小企业“手拉手”的互惠合作故事，尼冰对中国推进高水平对外开放，推动建设开放型世界经济充满信心。

孙海峰表示，站在进博，眼观世界。中国将始终是世界发展的重要机遇。展望未来，一个更加开放的中国，必将同世界形成更加良性的互动，为世界经济复苏和增长提供强大动能。

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(责编：王连香、高雷)

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