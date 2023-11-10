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科技创新推动全球合作 开放融合促进互利共赢

2023年11月10日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）发布暨国际研讨会上，中外嘉宾一致表示，《报告》已成为观察世界开放态势的一个窗口，《报告》不仅创新性地推出世界开放指数，还提出了“合意开放度”“开放度U型演进”“开放能力”等创新理论，填补了学术领域的研究空白。

博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表、第十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川在致辞时表示：“根植历史，开放是中国发展的关键一招。今年是改革开放45周年，先试点试验、再总结推广，是我国过去45年重要的改革开放经验。今年也恰逢自贸试验区建设十周年。十年来，自贸试验区率先取得一系列突破性、引领性的创新成果。”

周小川表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠疫情、地缘政治冲突、通胀债务高企、能源粮食危机等多重负面因素接踵而至，对全球开放造成“立体式”冲击，深刻改变世界开放格局。在此背景下，开放“链条”加快重塑，全球产业链供应链加速从成本、效率优先转向更加注重安全和韧性；开放“版图”逐步改变，新兴和发展中经济体寻求开放的愿望更加强烈，需求更加迫切；开放“治理”挑战增多，多边贸易体制的权威性和有效性遭受冲击。推动世界经济走向复苏和发展的正轨，已经成为全球焦点和当务之急。

“展望未来，开放是把握时代潮流的必然要求。”周小川表示，当前，人工智能、清洁能源、太空探索、生物工程等前沿领域的研发应用层出不穷，深刻影响经济生产和社会生活，蕴含巨大的开放合作机遇。

商务部原部长陈德铭在致辞中表示：“目前，经济全球化进入盘整时期，碎片化、阵营化的风险仍然存在，但只要贸易还是双方互惠，只要资本还是全球逐利，全球化就不会停止。”

陈德铭表示，从客观动力看，科技变革正在积蓄力量，特别是以数字经济为基础的服务全球化不断加速；从主观意愿看，以中国为代表的一些国家始终坚持经济全球化正确方向，坚定不移推动共同开放。

当前，世界正经历大调整、大分化、大重组，经济复苏分化，通货膨胀、粮食危机、能源安全等相互交织，加深全球发展失衡。“我们要看到，当前的‘全球分裂’并不同于昔日的‘平行体系’。历史地看，搞自我封闭，阻滞国家间经贸往来，违背了世界经济的发展规律；现实地看，各国经济高度依赖、利益深度融合，无法分开。由此说明，以制裁断链遏制他国生存发展的路，既行不通、也走不远，以开放融合促进互利共赢的路，才能越走越宽广。”陈德铭说。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰，联合国副秘书长李军华，国际标准化组织（ISO）副主席哈维尔·加西亚，非盟委员会经贸委员阿尔伯特·穆昌加也在论坛上围绕相关议题发表了致辞。

(责编：罗知之、高雷)
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