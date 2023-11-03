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主产区秋粮加紧收获 秋冬种生产有序展开

2023年11月03日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京11月3日电 （记者李栋）秋粮产量占全年粮食总产量的75%。当前，各粮食主产区加紧秋粮收获，同时有序推进秋冬种生产，为来年粮食丰收夯实基础。

秋冬种时期，走进河南省安阳市内黄县田间地头，91万亩小麦播种正在如火如荼的推进，农户抢抓晴好天气，机翻土地，撒种施肥，掀起播种小麦的热潮。

在楚旺镇小南洞村种粮大户杨春林的麦田里，两辆新型播种机正在田间穿梭，新型播种机能够同时进行秸秆还田和播种，一次性实现开沟、碎土、施肥、播种、覆土、镇压、起垄等多道工序，实现小麦一播全苗、苗全苗壮。

 “今年我们种了1000亩小麦，第一次使用这新家伙，不用犁地耙地，不破坏土壤的水分层，省工省时，三天就能播种完毕。”杨春林说。

让杨春林得意的新家伙，叫做还田防缠绕免耕施肥播种机能。“它能将秸科和土壤有效分离，种子着床在净土里，镇压封墒效果好，发芽率和作业效率高，且比其他机具动力消耗降低20%。”内黄县新技术推广专家许馨月接过话茬介绍说。

“今年推广应用全还田防缠绕免耕技术，通过优化小麦种子模式和减种、减肥、减农药等措施，实现一播全苗、壮苗，达到节本增效。采用这种模式的2万多亩耕地，可实现节本增效200多万元。”内黄县农业技术推广站长、高级农艺师武贵州表示。

数据显示，截至目前，河南省冬小麦播种面积已完成7900多万亩，占预播面积的九成以上。

“农业生产就是唱‘四季歌’。”农业农村部种植业管理司司长潘文博在介绍今年秋冬种情况时表示，针对今年气候特点和秋种面临的形势，农业农村部对今年秋冬种工作进行了全面部署安排，启动了小麦、油菜大面积单产提升三年行动，从整地播种开始着手落实各项增产措施，协调黄淮海地区调剂调运优质小麦种子，确保秋播用种不受夏收“烂场雨”的影响。

潘文博介绍，下一步将重点抓好秋种和田管。“种子落地、管字上马，今年重点落实好冬前的镇压保墒等技术措施，培育壮苗越冬，奠定明年夏季粮油丰收的基础。”

(责编：孙红丽、吕骞)
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