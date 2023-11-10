人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）发布暨国际研讨会上，中外嘉宾一致表示，经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是满足人类美好生活需要的必由之路，其发展趋势不可逆转，各个国家渴望和平与发展的心愿也不可阻挡。

诺贝尔经济学奖获得者皮萨里德斯表示，世界上存在着丰富的多样性，开放则会使人们能够利用这种多样性来造福人类。经济发展的目的是消除贫困、提高人类福祉，而不是让富人变得更富、让强大的人变得更有权势。开放有助于实现这一最终目标。一个社会、文化、经济相互交融的，思维相互碰撞的，人员相互往来的世界，比封闭的体系更为优越。了解彼此的文化和社会习俗是和平共存的前提；物质和思想的交流有助于开拓单个孤立国家的视野。

国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、重庆市原市长黄奇帆梳理了我国新发展格局的5个特点：

一是从过去几十年一直以出口导向为主的贸易政策，转变为推动贸易双向平衡、顺差逆差双向平衡的特点。二是国家的区域性开放政策从沿海起步转变为东西南北中一起开放。三是中国投资政策从过去比较着力于引进外资到中国外资，到现在既鼓励外资进中国，也注重中国企业“走出去”投资。四是中国引进外资投资领域持续拓宽。五是从过去比较多的鼓励商品和要素流动型开放，转变为更多着眼于规则、规制、管理、标准等制度型开放。

中国社科院大学教授、中国工业经济学会会长汪小涓表示，当前，从全球开放的环境来看，贸易和投资呈现总量趋稳、比重下降、分工深化趋势。服务贸易和数字经济是数字技术契合度最高的领域，我国数字产业基础好，从国内市场到数字产业发展，从基础设施到数字企业，在全球化时代都会有较强的竞争力。

国务院发展研究中心副主任隆国强表示，当前，经济全球化处在深刻的调整之中，一方面机遇和挑战并存，但不确定、难预料的因素在增加，机遇和挑战的内涵也在发生着深刻的变化。在这样一个新全球化条件下，我们仍要继续坚定不移地开放，但是不是刻舟求剑，按照原来老的路数。对此，要把党的二十大确定的重大战略部署落到实处，坚定推进高水平开放。

香港中文大学（深圳）教授、前海国际事务研究院院长郑永年表示：“下一步全球化能不能继续下去，我们能不能逆转逆全球化，就看中国能不能实现精准的单边开放。可以看出，西方实行单边开放的国家，其发展速度远远快于坚持对等开放的国家。中国过去的三十年是全球化的参与者，今后三十年中国要做全球化的引领者。”

(责编：罗知之、高雷)

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