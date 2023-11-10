第六届进博会尚未结束，参展商已经开始预订第七届展位。人民网记者 李彤摄

人民网上海11月10日电 （记者李彤）在第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）现场，食品试吃台和新品陈列台人气火爆。在盒马展台，这些展示的新品经过了全球“旅行”，中国消费者也排起了长队参与品鉴活动。

从帝王蟹、波士顿龙虾，到泰国椰青、椰子水，再到越南腰果、阿富汗松子……几年来，依托进博会的溢出效应，一批批以前并不常见的进口商品，进入了中国市场，并成为老百姓喜爱的日常消费品。

松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗对记者表示：“我们一直认为进博会是中国普通消费者接触全球最新科技的平台，同时对于外资品牌能够了解中国最新的动态，是洞察市场变化的绝佳平台，也是企业展示事业成果，与消费者深度连接的重要平台。”

“只有深入了解和满足中国消费者的需求，才能真正赢得他们的信任和青睐，真正做到‘在中国，为中国’。”斯凯奇中国合伙人，斯凯奇中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利说。

在进博会期间，不少参展商都提及了要生产“适合”中国消费者的产品，如何理解“适合”两字，为“中国需求”从源头定制？

观展者在展台参加品鉴活动。受访者供图

新技术构建底层支撑。近两年来，达能开放科研中心共开展了20多项本土研究，申请了12项专利，涉及母乳、肠道功能和免疫等多个健康领域；进博会期间爱茉莉太平洋举办了九场分享会，从数据洞察、产品应用等入手，为消费者解码美丽背后的科技力量；在得物展台，AI自动鉴别仪器吸了人们的目光，海量查验鉴别数据训练而成的“超级鉴真大脑”让商品真伪立马现形……

新场景激发新需求。在法国美食展区，法国国家乳制品行业协会驻华代表李蓓向人民网记者表示，前几届进博会大家多是来展示产品、拓展经销商，今年各家展商之间的互动明显多了。“奶酪配红酒”，不仅让奶酪展商与红酒展商“牵手”，也通过创造消费场景激发了新的消费需求。“看得见的优质产品背后，是看不见的配套服务，进博会是对外开放政策发布的窗口，市场准入、食品标准、通关便利化给进口食品进入中国提供了支持。”

细分市场培育新消费。在虹桥国际经济论坛“银发经济论坛”上，百事公司大中华区首席执行官谢长安认为，中国的银发群体健康意识更强，他们更注重社交。新银发族的需求催生了新的产业和市场发展机遇，鼓励并激发企业对银发群体的消费特点进行产品和服务的创新。

值得一提的是，记者看到，除了外资企业外，进博会上还有一些中国企业。这是中国企业成为全球产业链供应链重要组成部分的生动演绎。他们有的是为国外产品负责运营，展台上产品都是进口货；有的不再是简单的“买手”，而是帮助进口品牌更好地对接中国需求；更有的为了方便与境外生产企业对接合作，在境外注册了子品牌。

消费是经济增长的重要引擎，是人民美好生活的直接体现。数据显示，我国社会消费零售总额由2012年的20.6万亿元提升到2022年的44万亿元，增长了1.1倍。中国已成为全球第二大消费市场、第一大新车市场、第一大网络零售市场，超大市场规模优势不断显现。

洞察消费新趋势，激发消费新潜能。从早前的“在中国制造”，到眼下的“为中国制造”，正在同时发生、同等重要。

第六届进博会上参观者络绎不绝。人民网记者 李彤摄

(责编：罗知之、高雷)

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