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血糖管理新技术亮相进博会 智能医疗解锁控糖新方式

2023年11月09日19:02 | 来源：人民网
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瞬感数字化血糖管理智慧解决方案展台。受访方供图

瞬感数字化血糖管理智慧解决方案展台。受访方供图

人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海开幕。记者注意到，本届进博会医疗器械及医药保健展区在展览面积、参展企业数、500强及行业龙头企业数均超过去年，生命健康领域最新成果纷纷“首秀”，展区百花齐放、精彩纷呈。

记者了解到，作为进博会的“老朋友”，雅培携瞬感持续葡萄糖监测系统全家族再度亮相“四叶草”，并预先发布了专为中国用户打造的瞬感管家微信小程序*，以展示数字化血糖管理方面的最新智慧解决方案。

根据国际糖尿病联合会的统计数据，中国目前拥有超过1.4亿糖尿病患者。预计到2045年，这一数字将增至1.74亿。

雅培糖尿病业务大中华区总经理郭晶表示：“瞬感管家微信小程序，旨在更好地满足当前中国市场多元应用场景的健康管理需求，通过持续构建数字化的血糖管理生态体系，帮助糖尿病患者和医疗专业人士更好地实现糖尿病智慧、便捷、精准管理。”

瞬感数字化血糖管理智慧解决方案展台。受访方供图

瞬感数字化血糖管理智慧解决方案展台。受访方供图

据介绍，瞬感持续葡萄糖监测系统则系统改变了传统测糖方式，通过“不扎手指测血糖”与“手机一扫测糖”，用户可以实时获取葡萄糖数值、葡萄糖变化曲线和历史记录等信息，实现了数字化血糖管理。

东南大学糖尿病研究所所长孙子林分析称，科学有效地监测与控制血糖对于糖尿病管理治疗至关重要。持续葡萄糖监测作为一种突破性技术，能够协助患者和医护人员以科学、精准的方式控制血糖水平。多项研究已经证明，应用持续葡萄糖监测技术能够带来诸多临床益处，包括为糖尿病患者提供生活方式干预的指导，减少低血糖事件的发生，改善患者的血糖管理，提高患者的生活质量和治疗满意度，并节约医疗成本。

上海市复旦大学附属公共卫生临床中心赵晓龙教授表示，中国作为糖尿病大国，其儿童糖尿病发病率持续上升。期待相关企业数字化管理生态体系不断完善，覆盖更多人群，助力血糖管理进入数字智慧时代。

(责编：王连香、高雷)
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